В Чувашии раньше срока внедрят региональный экспортный стандарт

В Чувашии в течение месяца должна быть разработана стратегия экспортной деятельности, которая позволит ускорить процесс внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0.

Как сообщили на совещании под председательством вице-премьера - министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, к 2024 году общая доля экспорта товаров, работ и услуг должна составлять не менее 20 процентов валового внутреннего продукта страны. Это следует из целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Для их достижения в регионах будет внедряться стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности.

В республиканском министерстве промышленности и энергетики пояснили, что разрабатываемый в связи с целями региональный экспортный стандарт 2.0 должен закрепить комплекс мер, при внедрении которых власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки.

Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 в Чувашии запланировано на 2022 год, однако, сделать это все же намерены уже в этом году. Поспособствовать этому должна стратегия экспортной деятельности.

По данным ведомства, в прошлом году в республике насчитывалось 352 компании-экспортера, из которых 28 - крупные предприятия, а остальные - микропредприятия, малый и средний бизнес. Особую роль в развитии и увеличении отправок товаров и услуг за рубеж играет Центр экспортной поддержки Чувашии, который на протяжении последних 11 лет оказывает услуги субъектам малого и среднего бизнеса по информационно-аналитической, консультационной, организационной поддержке, внешнеэкономической деятельности, содействует выходу предпринимателей на иностранные рынки.

В марте этого года глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что у предприятий республики существуют большие перспективы на зарубежных рынках. Спросом пользуется продукция машиностроителей и сельского хозяйства. По словам руководителя региона, любые чувашские производители, товары которых будут находить покупателей за рубежом, будут поддерживаться властями республики.