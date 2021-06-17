В Нижегородской области пропала гражданка США

Новости

Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей 18:11
Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы 18:05
Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58
ФАС подготовит меры по стабилизации цен на уголь 17:51
Путь на российский Юг на автомобиле станет проще с 2023 года 17:51
Захарова: Заявления США об информационной открытости противоречат реальности 17:46
"ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за защитника Хакими 17:41
В Высшей школе экономики привито уже 2,5 тысячи студентов 17:33
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию 17:20
Захарова: Москва надеется, что заявления лидеров G7 о России - не пустые слова 17:07
Володин сравнил заявления Обамы и Байдена о России 16:55
Болгария потребовала от США доказательства вины попавших под санкции лиц 16:41
В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19 16:34
Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире 16:27
Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе 16:27
В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом 16:24
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов 16:23
"Служба-112" из Ростова пришла на помощь пенсионерам из Керчи 16:22
Путин: Лучше объединить усилия с США в борьбе против хакеров, чем "собачиться" 16:20
Путин призвал Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитниками 16:17
Глава Apple назвал главное отличие Android от iOS 16:09
Советник Зеленского предложить расстрелять оппозицию 16:08
В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне под Москвой 16:03
Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации 15:45
Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 17:33
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области пропала гражданка США

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения иностранной гражданки. Женщина ушла из квартиры в городе Бор 15 июня и не вернулась домой, ее местонахождение неизвестно.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников

Как сообщает СК по региону, дело заведено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. Женщина проживала на Бору с 2019 года, она училась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. Последний раз женщина выходила на связь 15 июня, сообщив матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными.

Сейчас поисками занимаются оперативные сотрудники полиции, следователи СК и волонтеры. По информации поисково-спасательного отряда "Волонтер", пропавшей 34 года, рост 180 сантиметров, серые глаза, русые волосы. Из особых примет - татуировки на руках и ногах. Известно, что женщина плохо говорит по-русски.

- Университет Лобачевского крайне обеспокоен потерей связи со студенткой 1 курса магистратуры юридического факультета Сироу Кэтрин Илэйн. О том, что она перестала выходить на связь со второй половины дня 15 июня, мы узнали на следующий день от ее матери и сразу же обратились в правоохранительные органы. На интернет-ресурсах ННГУ размещены объявления о поиске. Девушка пропала вне пределов университета, во внеучебное время, поэтому никаких дополнительных сведений о случившемся у нас нет. Мы переживаем, надеемся на лучшее, поддерживаем связь с полицией и поисковыми организациями, - прокомментировали "РГ" ситуацию в пресс-службе ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Песков: Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет