В Нижегородской области пропала гражданка США

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения иностранной гражданки. Женщина ушла из квартиры в городе Бор 15 июня и не вернулась домой, ее местонахождение неизвестно.

Как сообщает СК по региону, дело заведено по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. Женщина проживала на Бору с 2019 года, она училась в магистратуре ННГУ имени Лобачевского. Последний раз женщина выходила на связь 15 июня, сообщив матери по телефону, что передвигается на машине с неизвестными.

Сейчас поисками занимаются оперативные сотрудники полиции, следователи СК и волонтеры. По информации поисково-спасательного отряда "Волонтер", пропавшей 34 года, рост 180 сантиметров, серые глаза, русые волосы. Из особых примет - татуировки на руках и ногах. Известно, что женщина плохо говорит по-русски.

- Университет Лобачевского крайне обеспокоен потерей связи со студенткой 1 курса магистратуры юридического факультета Сироу Кэтрин Илэйн. О том, что она перестала выходить на связь со второй половины дня 15 июня, мы узнали на следующий день от ее матери и сразу же обратились в правоохранительные органы. На интернет-ресурсах ННГУ размещены объявления о поиске. Девушка пропала вне пределов университета, во внеучебное время, поэтому никаких дополнительных сведений о случившемся у нас нет. Мы переживаем, надеемся на лучшее, поддерживаем связь с полицией и поисковыми организациями, - прокомментировали "РГ" ситуацию в пресс-службе ННГУ им. Н.И. Лобачевского.