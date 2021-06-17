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17.06.2021 20:36
Рубрика: Общество

В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Для того чтобы простимулировать оренбуржцев прививаться от коронавируса, в Оренбуржье планируют запустить розыгрыш призов среди вакцинированных. Акция будет проходить еженедельно.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Вакцинированным водителям обещают поддержку

Об этом заявила в четверг министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, выступая в прямом эфире в социальной сети в Instagram. Глава ведомства рассказала, что в преддверии своего профессионального праздника медики региона запустили флешмоб под девизом "Сделайте нам подарок - сделайте прививку!".

- Мы планируем для привлечения к вакцинации каждую неделю разыгрывать призы, билеты и велосипеды, - рассказала Савинова. - Но главной мотивацией должна стать коллективная ответственность за свое здоровье, здоровье близких.

Ранее глава минздрава напомнила о том, что вакцинация проводится на добровольной основе и законодательством не предусмотрено, например, увольнение сотрудников по таким основаниям, как отказ от профилактической прививки.

К середине июня в регионе вакцинировались 256 тысяч человек.

Кстати

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, за время пандемии в области было зафиксировано 45 414 случаев заболевания коронавирусом. Инфекция стала причиной смерти 1050 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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