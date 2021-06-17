В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя

В Оренбуржье мэры городов и главы администраций сел и районов отныне не смогут выписывать премии самим себе. Такой закон приняли в четверг областные депутаты.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, Заксобрание региона поддержало антикоррупционную инициативу надзорного ведомства. Соответствующие изменения внесены в статью 16 регионального закона "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления". Речь идет о запрете главам администраций муниципальных образований самостоятельно начислять себе премии и иные аналогичные выплаты. Теперь любые дополнительные денежные меры поощрения руководителю муниципалитета, зависящие от оценки результатов его деятельности, могут назначаться только по решению местных депутатов.

Кроме того, законодатели Оренбуржья одобрили и второй антикоррупционный закон, внесенный прокуратурой. Он обязывает органы местного самоуправления в случае поступления сведений о нарушениях, допущенных чиновниками в декларациях о доходах и имуществе, направлять эти сведения губернатору области для организации соответствующей проверки.