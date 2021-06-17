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17.06.2021 21:32
Рубрика: Власть

В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье мэры городов и главы администраций сел и районов отныне не смогут выписывать премии самим себе. Такой закон приняли в четверг областные депутаты.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Как сообщила прокуратура Оренбургской области, Заксобрание региона поддержало антикоррупционную инициативу надзорного ведомства. Соответствующие изменения внесены в статью 16 регионального закона "О статусе выборного должностного лица местного самоуправления". Речь идет о запрете главам администраций муниципальных образований самостоятельно начислять себе премии и иные аналогичные выплаты. Теперь любые дополнительные денежные меры поощрения руководителю муниципалитета, зависящие от оценки результатов его деятельности, могут назначаться только по решению местных депутатов.

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Кроме того, законодатели Оренбуржья одобрили и второй антикоррупционный закон, внесенный прокуратурой. Он обязывает органы местного самоуправления в случае поступления сведений о нарушениях, допущенных чиновниками в декларациях о доходах и имуществе, направлять эти сведения губернатору области для организации соответствующей проверки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Борьба с коррупцией

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