В Оренбуржье на борьбу с пандемией потратили почти 2 млрд рублей

Почти 2 миллиарда рублей было направлено в 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19 в Оренбуржье. В регионе провели полную перенастройку системы здравоохранения. Почти каждый третий бюджетный рубль был потрачен на здоровье оренбуржцев.

Как отметил Денис Паслер, в 2020-м каждый третий бюджетный рубль был потрачен на здоровье оренбуржцев. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Об этом заявил в четверг губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания.

- В кратчайшие сроки мы смогли перепрофилировать коечный фонд и выстроили систему управления потоками пациентов. Если возникнут новые эпидемические угрозы, нужное количество коек теперь мы сможем развернуть в течение суток, - заверил Паслер. - До пандемии в регионе насчитывалось всего 416 коек с кислородной поддержкой. Теперь их больше 2 тысяч. Мы оснастили ковид-госпитали диагностическим, реанимационным и лабораторным оборудованием. На федеральные и региональные средства, а также средства социально-экономических партнеров мы приобрели 4,5 тысячи единиц оборудования, а количество КТ увеличили в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Это оборудование мы будем также использовать для оказания экстренной и неотложной помощи больным с неинфекционной патологией и ранней диагностики онкологической паталогии.

На фоне борьбы с пандемией в регионе активно велась работа по модернизации системы здравоохранения. Так, в минувшем году был наконец-то запущен Орский онкологический диспансер - его открытия жители восточного Оренбуржья ждали 27 лет. Около 7 тысяч человек уже получили здесь помощь, выполнено больше 600 операций. Кроме того, стартовало строительство областной детской больницы, стоимость объекта - около 6 миллиардов рублей. На сегодня строительная готовность - более 18%, ввод запланирован на 2023 год. Введен в эксплуатацию терапевтический корпус областной клинической больницы, приступили к ремонту следующего. Отремонтированы поликлиники в Гае и Новотроицке. Разработана проектно-сметная документация нового здания областной инфекционной больницы.

- С учетом опыта 2020 года необходимость в современной инфекционной больнице очевидна. Работаем над тем, чтобы стройку начать уже в этом году, - подчеркнул Денис Паслер.

За последние два года в области построено 22 новых ФАПа, приобретено 108 автомобилей скорой помощи. Для того чтобы увеличить доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, в 2020-м закуплено 37 передвижных диагностических установок. Впервые в области передвижные ФАПы приступили к работе.

По словам губернатора, в условиях пандемии еще острее встали проблемы маломощных районных больниц и городских больниц, не имеющих в своей структуре стационара.

- Это кадровый дисбаланс, плохое состояние материально-технической базы, неэффективное использование оборудования, просроченная кредиторская задолженность. Даже этот неполный перечень - объективная предпосылка для новой модели организации медицинской помощи, - отметил Денис Паслер. - Министерство здравоохранения Оренбуржья во взаимодействии с компанией "Стратеджи Партнерс групп" разработало новую структуру, оптимальную для региона с низкой плотностью населения. Проект уже реализуется. Сегодня образованы Восточная, Абдулинская, Соль-Илецкая и Сорочинская межрайонные больницы. В Оренбурге и Орске больницы объединены по профилям - детские, акушерско-гинекологические и взрослые.

В результате решается проблема нехватки медицинских кадров, особенно по "узким" специалистам, упрощается порядок прикрепления и обслуживания пациентов, выработана более логичная и понятная схема организации медицинской помощи, улучшается материально-техническая база.

Как уже писала "РГ", в 2021 году регион заключил первую в России концессию именно в сфере первичной медико-санитарной помощи. Новая современная поликлиника будет создана в Промышленном районе Оренбурга в бывшем здании гостиницы "Баку". Она будет оказывать первичную помощь населению по полисам ОМС.