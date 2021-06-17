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17.06.2021 19:47
Рубрика: Власть

В Оренбуржье рост отгрузки промышленной продукции составил 40%

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Промышленность Оренбуржья активно восстанавливается после локдауна. За первые четыре месяца 2021 года предприятия области отгрузили продукции на 337 миллиардов рублей. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Выступая перед депутатами, Денис Паслер отметил, что, несмотря на пандемию, в регионе удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Выступая перед депутатами, Денис Паслер отметил, что, несмотря на пандемию, в регионе удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Выступая перед депутатами, Денис Паслер отметил, что, несмотря на пандемию, в регионе удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Такие цифры прозвучали в ежегодном отчете губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Выступая в четверг перед депутатами Законодательного собрания региона, он констатировал, что в промышленном секторе по итогам 2020 года ситуация оказалась не столь критичной, как прогнозировалось.

Фото: Пресс-служба компании "Оренбургские минералы"
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- Масштабная работа по перезагрузке кризисных производств, поддержке промышленности и бизнеса, привлечению инвестиций, в том числе федеральных средств, запуск крупных инфраструктурных проектов в 2020 году должны были логично привести к экономическому росту. Но, помимо пандемии коронавируса, на экономику повлияло ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+, - напомнил Паслер. - Ожидаемое снижение произошло в промышленном производстве, строительстве, инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, в потребительском секторе. При этом выросли показатели работы транспорта, агропромышленного комплекса.

По словам докладчика, в 2020 году предприятия области отгрузили продукцию на сумму 814 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства составил 96 процентов.

Однако даже в сложных условиях экономических ограничений, связанных с пандемией, в 2020-м в регионе сумели довести до конца ряд крупных инвестиционных проектов.

Фото: Пресс-центр правительства Оренбургской области
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Так, Новотроицкий содовый завод запустил производство полного цикла и наладил выпуск строительной извести, кальцинированной соды и сухих строительных смесей. Объем инвестиций предприятия с 2019 года составил 3,5 миллиарда рублей, создано 413 рабочих мест.

Компания "Джон Дир Русь" выбрала Оренбуржье для консолидации всех своих производственных площадок в России. Инвестиции в проект составили 1,4 миллиарда рублей, создано 210 новых рабочих мест. Объем ежегодного выпуска продукции увеличился с 350 до 1000 единиц техники.

Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" продолжил модернизацию производства и запустил строительство нового комплекса замедленного коксования, включающего 12 объектов. Регион получит более 150 новых рабочих мест при вводе комплекса в эксплуатацию и около 1200 рабочих мест - на время строительно-монтажных работ, запланированных до 2023 года. Суммарные инвестиции в площадку "Орскнефтеоргсинтез" в ближайшее 5 лет составят 68 миллиардов рублей. При этом около 70% участников, выигравших контракты - это предприятия орской группы.

Медногорский медно-серный комбинат завершил строительство второй очереди кислородной станции, направив на это 734 миллиона. Общая производительность двух очередей - более 10 тысяч кубометров в час.

Продолжается интенсивное развитие и модернизация Южно-Уральского завода магниевых соединений. В 2020 году завод расширил линейку продукции и начал производить одноводный сульфат магния. С 2018 года объем производства минеральных удобрений увеличился в 8 раз, а выручка выросла с 33 до 216 миллионов рублей в 2020 году. Численность персонала выросла в 2,5 раза - до 180 человек.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Оренбуржье вышло на 3 место в РФ по темпам борьбы с безработицей

В июле 2020 года в Оренбуржье было создано первое в России совместное предприятие "Новые технологии добычи нефти". Оно включает группу компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "Татнефть" и занимается добычей трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

В Новотроицке открылись завод нестандартного технологического оборудования и завод цветных металлов".

Активно развивается внутриобластная кооперация между нефтегазовой и машиностроительной отраслью. Так, компания "Сладковско-Заречное" совместно с буровым подрядчиком "Орен-Ойл" и Тюльганским машиностроительным заводом разрабатывают сразу несколько совместных проектов. Также совместно с областной лизинговой компанией Тюльганский машзавод запускает в серийное производство бороны для сельхозтехники.

Кстати

Кроме того, в 2020-м Оренбуржье удалось перезапустить ряд предприятий, оказавшихся на грани банкротства.

Так, новый собственник "Уральского бройлера" - крупнейший поставщик куриного мяса в России. По итогам 2020 года предприятие отправило потребителю 40 тысяч тонн продукции, план на 2021 год - 50 тысяч тонн. "Оренбургский хладокомбинат" возобновил выпуск мороженого объемом 300 тонн в месяц. В середине прошлого года сменился собственник "ТПК "Орские заводы". В ближайшее время здесь планируют возобновить производство знаменитых орских холодильников. Новый собственник ООО "Уралмаш - горное оборудование" на площадке "ОРМЕТО-ЮУМЗ" запустил производство горного оборудования.

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