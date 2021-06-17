В Оренбуржье рост отгрузки промышленной продукции составил 40%

Промышленность Оренбуржья активно восстанавливается после локдауна. За первые четыре месяца 2021 года предприятия области отгрузили продукции на 337 миллиардов рублей. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Выступая перед депутатами, Денис Паслер отметил, что, несмотря на пандемию, в регионе удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Такие цифры прозвучали в ежегодном отчете губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Выступая в четверг перед депутатами Законодательного собрания региона, он констатировал, что в промышленном секторе по итогам 2020 года ситуация оказалась не столь критичной, как прогнозировалось.

- Масштабная работа по перезагрузке кризисных производств, поддержке промышленности и бизнеса, привлечению инвестиций, в том числе федеральных средств, запуск крупных инфраструктурных проектов в 2020 году должны были логично привести к экономическому росту. Но, помимо пандемии коронавируса, на экономику повлияло ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+, - напомнил Паслер. - Ожидаемое снижение произошло в промышленном производстве, строительстве, инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, в потребительском секторе. При этом выросли показатели работы транспорта, агропромышленного комплекса.

По словам докладчика, в 2020 году предприятия области отгрузили продукцию на сумму 814 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства составил 96 процентов.

Однако даже в сложных условиях экономических ограничений, связанных с пандемией, в 2020-м в регионе сумели довести до конца ряд крупных инвестиционных проектов.

Так, Новотроицкий содовый завод запустил производство полного цикла и наладил выпуск строительной извести, кальцинированной соды и сухих строительных смесей. Объем инвестиций предприятия с 2019 года составил 3,5 миллиарда рублей, создано 413 рабочих мест.

Компания "Джон Дир Русь" выбрала Оренбуржье для консолидации всех своих производственных площадок в России. Инвестиции в проект составили 1,4 миллиарда рублей, создано 210 новых рабочих мест. Объем ежегодного выпуска продукции увеличился с 350 до 1000 единиц техники.

Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" продолжил модернизацию производства и запустил строительство нового комплекса замедленного коксования, включающего 12 объектов. Регион получит более 150 новых рабочих мест при вводе комплекса в эксплуатацию и около 1200 рабочих мест - на время строительно-монтажных работ, запланированных до 2023 года. Суммарные инвестиции в площадку "Орскнефтеоргсинтез" в ближайшее 5 лет составят 68 миллиардов рублей. При этом около 70% участников, выигравших контракты - это предприятия орской группы.

Медногорский медно-серный комбинат завершил строительство второй очереди кислородной станции, направив на это 734 миллиона. Общая производительность двух очередей - более 10 тысяч кубометров в час.

Продолжается интенсивное развитие и модернизация Южно-Уральского завода магниевых соединений. В 2020 году завод расширил линейку продукции и начал производить одноводный сульфат магния. С 2018 года объем производства минеральных удобрений увеличился в 8 раз, а выручка выросла с 33 до 216 миллионов рублей в 2020 году. Численность персонала выросла в 2,5 раза - до 180 человек.

В июле 2020 года в Оренбуржье было создано первое в России совместное предприятие "Новые технологии добычи нефти". Оно включает группу компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "Татнефть" и занимается добычей трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

В Новотроицке открылись завод нестандартного технологического оборудования и завод цветных металлов".

Активно развивается внутриобластная кооперация между нефтегазовой и машиностроительной отраслью. Так, компания "Сладковско-Заречное" совместно с буровым подрядчиком "Орен-Ойл" и Тюльганским машиностроительным заводом разрабатывают сразу несколько совместных проектов. Также совместно с областной лизинговой компанией Тюльганский машзавод запускает в серийное производство бороны для сельхозтехники.

Кстати

Кроме того, в 2020-м Оренбуржье удалось перезапустить ряд предприятий, оказавшихся на грани банкротства.

Так, новый собственник "Уральского бройлера" - крупнейший поставщик куриного мяса в России. По итогам 2020 года предприятие отправило потребителю 40 тысяч тонн продукции, план на 2021 год - 50 тысяч тонн. "Оренбургский хладокомбинат" возобновил выпуск мороженого объемом 300 тонн в месяц. В середине прошлого года сменился собственник "ТПК "Орские заводы". В ближайшее время здесь планируют возобновить производство знаменитых орских холодильников. Новый собственник ООО "Уралмаш - горное оборудование" на площадке "ОРМЕТО-ЮУМЗ" запустил производство горного оборудования.