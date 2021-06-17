В Ульяновске построят новый водовод

Тему строительства 40-километрового водовода для снабжения города качественной питьевой водой поднял на совещании Совета безопасности РФ в Самаре врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

- Вопрос качественного водоснабжения областного центра перерос в "вечный", - отметил он. - Сегодня почти 450 тысяч жителей правобережной части Ульяновска и близлежащих населенных пунктов употребляют воду из Волги - перехлорированную, что неблагоприятно влияет на здоровье. Еще в советское время был проект строительства водовода длиной порядка 40 километров. Нашими силами решить эту задачу очень сложно.

Колебания уровня Куйбышевского водохранилища, откуда "пьет" все правобережье областного центра, действительно, приносят часто неприятные сюрпризы: то пошла вода зеленого цвета, то с запахом сероводорода...

Участники совещания поддержали врио главы региона. Ранее идею строительства водовода одобрил препредседатель правительства Михаил Мишустин. В регионе уже работают специалисты минприроды и минстроя. Стоимость всех строительно-монтажных работ, по предварительным оценкам, составит 10,5 миллиарда рублей.