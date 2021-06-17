"Золотым Меркурием" наградят бизнес, который победил в пандемию

Стали известны лауреаты Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" по итогам 2020 года (шорт-лист есть в распоряжении "РГ").

В четверг, 17 июня, Торгово-промышленная палата России объявит победителей конкурса. Церемония состоится в Международном центре торговли.

Среди претендентов на победу - малые компании из Тольятти, Улан-Удэ, Краснодара, Костромы, Перми, Подмосковья, Курска, Ставрополя. Из малых городов и сел: Нягань Тюменской области, из Козловки Тульской области, поселка Лермонтово Калининградской области, из Михайловки Томской области и Пахачей Камчатского края. Более тридцати лауреатов - по их адресам можно изучать карту России.

Не менее разнообразны и сферы их деятельности. Морское рыболовство, авиастроение, компьютерные технологии, медицина, ювелирное дело, торговля, станкостроение, строительство, сельское хозяйство.

Все компании, которые попали в шорт-лист, сумели не только сохранить свой бизнес в тяжелое время пандемии, но и развиваться, утверждаться на российских и зарубежных рынках.

Среди номинаций премии есть "Лучшее предприятие-экспортер", "Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке", "Лучшее семейное предприятие России", "Устремленные в будущее". Награждать победителей и лауреатов будут президент ТПП РФ Сергей Катырин, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители государственных структур, руководители отраслевых объединений.

Справка "РГ"

Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий" проводит ТПП РФ при поддержке Госудумы и Совета Федерации.

В нем на безвозмездной основе участвуют малые компании с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры. Они не платят взносы за участие и не несут дополнительные расходы на экспертизу. Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет.

Победителям вручают дипломы, эксклюзивные статуэтки "Золотой Меркурий" и ценные призы. Лауреатам - Дипломы ТПП РФ и памятные медали. Всем им также предоставляется право использовать эмблему конкурса как знак, который подтверждает высокое качество их продукции и услуг.