Чиновника в Приангарье обвинили в получении взятки за место на кладбище

Сотрудники Следственного комитета предъявили жителю Иркутской области обвинение в получении крупной взятки должностным лицом. Уголовное дело возбуждено по материалам полиции, проинформировали сегодня в региональном главке СК РФ.

Преступление было совершено 9 июня. Как полагают сыщики, замдиректора муниципального предприятия, занимающегося ритуальными услугами, в сговоре с некоторыми сотрудниками получил от жителя Иркутской области 200 тысяч рублей. Эти деньги, по версии правоохранителей, - незаконная плата за право выбора клиентом места для захоронения его родственника.

Взятка была передана на кладбище, расположенном на Голоустненском тракте, уточнили в СК. Чиновника задержали при получении мзды.

Сейчас следователи выясняют, не получал ли чиновник деньги от других взяткодателей при подобных обстоятельствах.