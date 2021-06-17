В Новосибирской области продолжается подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023. Основное внимание - инфраструктурным объектам, предназначенным для приема спортсменов и гостей первенства.

Новосибирск с рабочим визитом посетили вице-президент Канадской телевизионной спортивной сети Пол Грэм и представитель Федерации хоккея России Артур Ковтуненко. Как отметили в пресс-службе областного правительства, это первый официальный международный визит в Новосибирскую область в рамках подготовки к чемпионату.

Строители обещают, что к августу 2022 года многофункциональная ледовая арена откроет двери. В шестиэтажном комплексе высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тысяч "квадратов" разместятся основная арена на 10,5 тысячи зрителей, тренировочная - с трибунами на 200 зрителей, а также тренировочные залы и вспомогательные помещения.

Как ранее отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, ввод этого крупного спортивного объекта в эксплуатацию ждут не только профессиональные спортсмены (арена станет домашней площадкой для хоккейной команды "Сибирь"), но и все любители спорта.

Не позднее 1 октября этого года на объекте завершат работы по закрытию теплового контура, что позволит проводить монтаж и отделку зимой.

- В Северной Америке мы проинспектировали более тридцати таких арен, и я могу сказать, что у вас строительство идет на очень высоком уровне. Отмечу передовой подход к размещению комментаторских кабин: часто вещание возможно только с одной стороны, а у вас с двух, - отметил Пол Грэм.

По его словам, на матчи МЧМ планируют приехать около трех тысяч болельщиков из других стран.

Одновременно с возведением ледовой арены в городе продолжаются работы на еще нескольких важных объектах, благодаря которым гостям будет удобно добираться на матчи. В их числе - новая станция метро "Спортивная" и пять участков дорог общей протяженностью семь километров.

- Ледовый дворец нельзя ввести в эксплуатацию без дорожной инфраструктуры и коммуникаций. Этим занимается муниципалитет. В районе нового ЛДС строят транспортную развязку, логистический узел, задача которого - разгрузить площадь Карла Маркса, - пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основные работы, в том числе по строительству станции метрополитена, запланировано завершить уже в этом году. Пуск станции намечен в 2022-м. На площадку доставлены три эскалатора швейцарского производства. Новое оборудование устанавливают на одном из четырех спусков. В течение лета поступят еще девять подъемников, и ими оборудуют оставшиеся три спуска.

Исполнительный директор компании-подрядчика Сергей Арапов сообщил, что сейчас на "Спортивной" готовятся соединить помещения станции с существующей эстакадой, началась черновая отделка технических помещений, в которых будет размещено электрооборудование. Оформление кассовых залов и платформ начнется в следующем году.

Здесь же, в новосибирском левобережье, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" реконструируют площадь имени Г. П. Лыщинского. Строители приступили к завершающей стадии: изменена конфигурация площади, установлены новые опоры освещения, на всех участках развязки уложен выравнивающий слой асфальта. В целом дорожное полотно расширили, и заехать на площадь с примыкающих участков улиц Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса станет проще, что очень важно для жителей Горского жилмассива.

- В этом году укладка дорожного полотна будет полностью завершена, на 2022-й частично перенесем работы по благоустройству, установке камер фото- и видеофиксации, обустройству остановочных платформ и пешеходных переходов, - сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика Виктор Сушко.

Тогда же будет реконструирована автомобильная дорога от площади им. Лыщинского до пляжа "Наутилус".

Завершается и строительство надземно-подземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. К 30 августа здесь смонтируют лифтовые подъемники, а сдадут объект подрядчики к сентябрю. Кстати, это первый пешеходный переход, оборудованный полноценными лифтовыми подъемниками, которые будут работать в круглосуточном режиме.

Еще один важный объект дорожного строительства - дамба Октябрьского моста, проезд по которой планируют расширить. В этом году здесь будет сформирована насыпь и уложен первый слой чернового асфальта. Остальные работы по реконструкции должны завершиться в 2022-м. Следующий этап - ремонт самого Октябрьского коммунального моста, который выходит за рамки национального проекта.

- Без капительного ремонта этого объекта говорить о полноценной подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею нельзя, - подчеркнул Анатолий Локоть.

Кстати

Грандиозные преобразования идут в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина (Толмачево). В частности, там возводят монолитный железобетонный каркас аэровокзального комплекса, устанавливают металлоконструкции главного атриума, монтируют наружные инженерные сети. Строительство нового терминала площадью 56 тысяч квадратных метров запланировано завершить в третьем квартале 2022 года. Второй этап проекта предполагается реализовать к 2025-му, после чего общая площадь терминала новосибирской воздушной гавани составит более ста тысяч квадратных метров.