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17.06.2021 06:43
Рубрика: Общество

Оседлали волну

Как выживают омские радиоканалы в условиях жесткой конкуренции
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8483)
Руководство двух радиоканалов в Омской области объявило о прекращении вещания. Причинами стали нерентабельность, технические проблемы, новые проекты. Как показывает опыт, освободившуюся нишу тут же занимают конкуренты.

Круглосуточная интернет-радиостанция "Ракета" вещала десять лет. По словам создателя канала, некоммерческий проект, основанный на трансляции независимой музыки, созданный командой энтузиастов, себя исчерпал.

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Ранее в Омске по техническим причинам замолчало LoveRadio. Впрочем, оно еще может вернуться в эфир, сменив частоту. Такое уже бывало в истории радиостанции.

Рокировки в FM-диапазоне стали привычными. То же LoveRadio некоторое время назад уступило частоту радиостанции "Серебряный дождь", а потом потеснило "Эхо Москвы". На смену "Дождю" пришел "Шансон". Сегодня омский эфир занимают более двадцати каналов.

Даже не верится, что еще совсем недавно в городе лидировало проводное радио, приемники которого висели на каждой кухне. Но в сельских районах Омской области вещавшее более полувека проводное радио замолчало еще в 2005 году. А три года назад прекратило работу и в Омске. Слушатели задолжали обслуживающей компании два миллиона рублей, бизнес оказался нерентабельным, программы переместились в эфир. В 2020-м "Радио России" с омским новостями вышло в интернет.

Федеральные каналы поддерживает государство, остальные выживают сами. В основном это популярные радиостанции с региональной сетью, создающие на рынке острейшую конкуренцию. Местному радио выдерживать ее сложно. Тем не менее некоторым каналам удается держаться на плаву.

Например, "Радио-3" уже четверть века вещает на 25 районов Омской области.

Фото: телерадиовещательная компания Doordarshan
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В свое время станция заняла удобную частоту и разместила мощный передатчик в самой высокой точке - на трубе омской ТЭЦ-3. Бесперебойное вещание в FM-диапазоне и программы, ориентированные на людей среднего возраста, обеспечили станции стабильную аудиторию.

Радио "Монте-Карло Омск", появившееся два года назад, тоже вещает не только в городе, но и в двадцати районах области. И планирует расширять диапазон.

Эксперты утверждают, что форматов и возможностей становится больше. Все это открывает для радио новые перспективы, и оно продолжит развиваться. А конкуренция будет только способствовать созданию качественного контента.

Прямая речь

Владимир Емелин, редактор радиоканала:

- Мы сделали ставку на омского радиослушателя. Программы формируем на основе вкусов омичей и сельских жителей среднего возраста. Поэтому в течение часа в нашем эфире звучит лишь два иностранных произведения, все остальное - отечественная музыкальная продукция: современные хиты, авторские песни, "золотое" ретро. Учитывая потребности слушателей, стараемся не перегружать канал информационными программами. В тренде - "Пробки", "Авточас", "Хит-парад", "СМС-поздравления". Эфирное время продаем вдвое дешевле, чем аналогичные каналы в Новосибирске. Но концы с концами сводим. В штате радио - 24 человека, которые получают зарплату на уровне средней в регионе.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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