Медики выявили "побочный" эффект лекарства от болезни Альцгеймера

Лабораторные исследования, проведенные специалистами Красноярского государственного медицинского университета, выявили неожиданное действие известного лекарственного препарата. Сотрудники НИИ молекулярной медицины и патобиохимии КрасГМУ обнаружили, что мемантин (МНН), назначаемый пациентам с болезнью Альцгеймера, благотворно сказывается и при лечении заболеваний мозжечка. Об этом сегодня рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Совместные исследования препарата ведут ученые Красноярского медицинского университета, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, а также их коллеги из Японии и Британии. Благодаря генетическим и другим методам анализа экспертам уже удалось определить эффективные дозы препарата для лечения заболевания мозжечка (СЦА1). У модельных животных после курса мемантина восстановилась координация движений, уменьшились пораженные участки органа.

Специалистам предстоит провести клинические исследования, проверить эффективность препарата при лечении СЦА1 у больных в якутской популяции.

Справка

СЦА1 - спиноцеребеллярная атаксия первого типа - одно из наиболее тяжелых наследственных заболеваний нервной системы. Его признаки проявляются в 25-35 лет. Это, в частности, потеря координации движений, а также таких функций, как глотание и даже дыхание. Возможен паралич. Пациенты живут 10-15 лет после появления первых симптомов. Крупнейший в мире, так называемый сибирский очаг заболевания - Абыйский и Усть-Алданский районы Республики Саха (Якутия).