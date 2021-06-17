Новосибирцы встретили поезд-музей Минобороны

В Новосибирске школьники и юнармейцы встретили поезд-музей с военной техникой.

Эшелон "Поезд Победы" военно-патриотической акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" прибыл жарким утром четверга на железнодорожный вокзал "Новосибирск - Главный". На платформе №1 его с нетерпением ждали ветераны, школьники, отряд юнармейцев. Праздничное настроение создавал оркестр Новосибирского высшего военного командного училища. Участников акции приветствовали представители аппарата полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, правительства области и мэрии, а также курсанты, военнослужащие 41-й армии общевойскового объединения Центрального военного округа, подразделений ПВО, представители духовенства.

Масштабная военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" проводится Министерством обороны РФ. Она началась 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Поезд проследует через всю страну до Владивостока и обратно, а завершится акция 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке "Патриот".

- Примечательно, что эта акция проходит накануне годовщины трагических событий для нашей страны: 22 июня мы будем отмечать 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Подобные акции необходимы, прежде всего - для сохранения исторической памяти. Важно, чтобы молодежь сохранила память о тех страшных событиях и передала эту эстафету дальше, - сказал мэр Анатолий Локоть на торжественном митинге по случаю прибытия эшелона.

Герой России, летчик-испытатель Валерий Поташов отметил, что благодаря таким акциям жители страны становятся сплоченными, чувствуют единение.

Кроме того, как отметили организаторы, акция носит образовательный и познавательный характер. В составе агитпоезда - экспозиция, посвященная развитию Вооруженных сил Российской Федерации. В 17 вагонах размещены шесть крытых музейно-выставочных экспозиции - "Дорога памяти", "Современная армия", "Победа над невидимым врагом" (о работе в период пандемии), выставки "Военторг", "Молодежь - авангард поколения", "Цветные революции: механизм и последствия". На четырех платформах разместились образцы военной техники. Поезд простоял в Новосибирске пять часов, но и этого времени не хватило школьникам, чтобы все осмотреть. Особой интерес ребятишки проявили к "ковидному" вагону, где военные медики рассказали о новейшем оборудовании для лечения больных коронавирусной инфекцией, а также продемонстрировали современные военные медицинские сумки, которые удобны при применении. Их компоновка обеспечивает легкий и быстрый доступ ко всем предметам.Мальчишки расспрашивали военных о новейшей технике, а также трофеях из Сирии.

Особенно торжественным моментом стала церемония приема молодых людей из Новосибирской области в ряды Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия". После произнесения клятвы ребятам вручили нагрудные знаки.

Праздничный концерт с участием творческих коллективов области привлек не только участников митинг, но и немало пассажиров, ожидающих свои поезда.