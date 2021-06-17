Новосибирская область и Беларусь активизируют научные связи

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В авторитетном центре научной российской мысли - Новосибирске, на площадке Российско-Белорусского центра регионального сотрудничества, прошло обсуждение перспектив дальнейшего формирования общего пространства образования, науки и культуры.

Участниками заинтересованного диалога накануне стали министр образования Беларуси Игорь Карпенко, который посещает российский регион с трехдневным визитом, его новосибирский коллега Сергей Федорчук и ректор технического университета (НГТУ) Анатолий Батаев.

Начало международному сотрудничеству, напомнил в ходе встречи новосибирский министр образования, было положено несколько лет назад, когда началась организация совместных проектов. Он выразил уверенность, что "взаимодействие вузов двух стран будет нести еще и культурный код, который поможет укреплять двусторонние связи".

В свою очередь, его белорусский визави подчеркнул, что ни одно торгово-экономическое сотрудничество между странами невозможно без взаимодействия в сфере образования. Именно при организации совместного производства, в первую очередь, требуется подготовка кадров. Между Новосибирском и Минском, по его словам, уже "выстроилась схема академической мобильности, которая предполагает не только обмен студентами, но и совместные научные исследования. Они успешно внедряются в экономику в виде новых товаров с высоким уровнем добавленной стоимости. А это означает создание новых рабочих мест и поступление дополнительных денег в бюджет". Можно утверждать, полагает белорусский министр, что вузы Союзного государства "становятся своего рода драйверами экономического роста и развития регионов".

В рамках деятельности Российско-Белорусского центра, констатировал Карпенко, уже проведено большое количество мероприятий, направленных на популяризацию культур, национальных традиций, что способствует укреплению дружбы, взаимной поддержке и активному развитию двустороннего сотрудничества. А реализованный в прошлом году межнациональный онлайн-диалог "Россия и Беларусь" министр назвал "важной образовательной и культурной площадкой, направленной на поддержку и укрепление Союзного государства и общего исторического наследия народов".

Сотрудничество между НГТУ и белорусскими вузами осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве в области науки, технологии, культуры, спорта, студенческой и академической мобильности НГТУ на 2016-2021 годы. Кроме того, аналогичные документы заключены с БГУ, Брестским техническим вузом, Витебским технологическим университетом и Полоцким вузом.

В ходе новосибирской встречи, информируют новостные порталы, партнеры обсудили и вопросы дальнейшего развития научного центра, используя разнообразные формы взаимодействия: изучение, в частности, белорусского языка российскими студентами, проведение научных конференций и культурных мероприятий, обмен научно-методической литературой.