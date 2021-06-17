Новосибирские хирурги имплантировали в ногу пациентки 3D-протез

Новосибирские врачи спасли ногу 53-летней женщине со злокачественным образованием большеберцовой кости. Уникальную операцию выполнили хирурги Национального медицинского исследовательского центра им. Академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ (Центр Мешалкина).

Как рассказали в пресс-службе центра, сложнейшая реконструктивная операция выполнена с использованием титанового имплантата, изготовленного с помощью 3D-печати.

Специалисты Центра Мешалкина, к которым обратилась женщина с выраженным болевым синдромом в области левой голени, выявили у нее новообразование в большеберцовой кости и диагностировали первичную злокачественную опухоль.

Руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии Центра Мешалкина Александр Жеравин рассказал, что локализация опухоли подразумевает обширную резекцию костного сегмента с эндопротезированием.

- Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Поэтому была возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности. Однако ситуация требовала индивидуального подхода: серийные конструкции, используемые для эндопротезирования, не подходили, - сообщил хирург-онколог.

Специалисты центра совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости. Имплантат изготовили методом послойного лазерного спекания с использованием титанового порошка. Производство протеза заняло около полутора недель.

В центре отметили, что операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию конечности, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства.

- Операция позволила вернуться к полноценной жизни, - поделилась женщина.

На сегодняшний день технологию хирургического лечения злокачественных новообразований опорно-двигательного аппарата с использованием индивидуальных 3D-имплантатов применяют лишь в нескольких федеральных медучреждениях страны.