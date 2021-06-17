В Кузбассе растет количество предприятий и отраслей, использующих принципы бережливого производства для повышения производительности труда и качества продукции.

В городе Гурьевске на фабрике по выпуску инертной пыли, которую применяют в шахтах для пылевзрывозащиты, выработка в расчете на одного сотрудника за последние полгода увеличилась в среднем на 25 процентов. Никаких дополнительных материальных вложений это не потребовало. Просто консультанты, привлеченные в рамках нацпроекта "Производительность труда", изучили ситуацию на предприятии и обнаружили скрытые резервы.

Так, анализ показал: внутренняя логистика организована неграмотно, инструментов работникам не хватает, а оборудование простаивает. К тому же немалые объемы готовой продукции теряются на этапе ее упаковки - из-за несовершенства технологии.

По совету консультантов на фабрике разработали и внедрили новые стандарты производства и техобслуживания оборудования, изменили организацию рабочих мест, а для удобства складирования и отгрузки усовершенствовали систему хранения продукции. В результате вслед за сокращением аварийных простоев почти на четырнадцать процентов уменьшилось время выпуска инерт-ной пыли, снизились производственные потери.

В пилотном проекте внедрения бережливых технологий участвует и муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие в Новокузнецке. Техническое обслуживание транспорта в трамвайном депо стало эффективнее. А между тем еще полгода назад аудиторы обнаружили здесь целый букет проблем, включая острый дефицит инструментов. Из-за того, что ремонтные станки находились в неудобных местах с плохим освещением, рабочий процесс сильно затягивался. А как только этдругие недостатки устранили, производительность на пилотном участке выросла на тридцать процентов.

Теперь специалисты предприятия куда быстрее выявляют и устраняют неисправности подвижного состава, что уже само по себе делает пассажирские перевозки стабильнее и безопаснее. А в ближайшие три года транспортники намерены внедрять бережливые технологии не только на других производственных участках, но и в офисах.

По данным областного правительства, в нацпроекте "Производительность труда" участвует уже более пятидесяти кузбасских предприятий. Стать эффективнее без дополнительных инвестиций и затрат им удается в среднем за полгода. Скажем, кемеровская электросетевая компания, вооружившись бережливыми технологиями, взялась ускорить процессы строительства воздушных линий электропередачи и сократить время на подключение потребителей к энергосети. Но изменение подходов уже дает экономический эффект. Только отказ от лишних перемещений машин и людей позволил уменьшить затраты на тридцать процентов. К слову, сотрудников автотранспортного цеха теперь доставляют на работу автобусом.

Именно с транспорта начал оптимизировать свою работу сельскохозяйственный комплекс в Промышленновском районе Кузбасса.

- На этом предприятии работала только половина техники, вся остальная была в ремонте, который мог длиться больше года. Так что денег этот актив не приносил, а отсутствие транс-порта в нужное время тормозило производственные процессы. Теперь же число машин, отправленных на ремонт, сократилось в четыре раза, да и работы эти занимают меньше времени, - отметил представитель Федерального центра компетенций (ФЦК) Денис Клишев.

За год производительность труда здесь выросла на десять процентов. Штат ремонтников расширили, оптимизировали процесс закупки и поставки запасных частей, а еще высвободили свыше трехсот квадратных метров полезных площадей, чтобы установить там дополнительное оборудование.

Список участников нацпроекта в Кузбассе постоянно растет. В частности, в него вошли предприятия, которые занимаются строительством объектов инфраструктуры для горнодобывающей отрасли, а также машиностроители и переработчики продукции АПК.

Свое место в списке занял и кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова. С открытием нового пассажирского терминала здесь ждут увеличения числа авиарейсов и роста пассажиропотока. Сделать воздушную гавань максимально удобной для пассажиров и экипажей воздушных судов должны помочь бережливые технологии.

Компетентно

Алексей Гришин, министр труда и занятости населения Кузбасса:

- Бережливые технологии способствуют снижению себестоимости продукции, сокращению издержек, а также оптимизации производства, что, безусловно, позволяет предприятиям из разных базовых несырьевых отраслей экономики активнее развиваться. Без дополнительных инвестиций и затрат существенно улучшать не только экономические показатели, но и условия труда, повышать зарплату, создавать новые рабочие места.