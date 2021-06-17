Престарелый пациент красноярской больницы убил соседа по палате

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 86-летнего пациента больницы Железногорска. Пенсионера подозревают в избиении 33-летнего мужчины, который от полученных травм скончался. Об этом сообщили сегодня в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Преступление было совершено в ночь на 17 июня в инфекционном отделении одной из больниц закрытого города Железногорска. Пенсионер несколько раз ударил тростью по голове и другим частям тела другого пациента. Пострадавший скончался в реанимации.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.