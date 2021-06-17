Ректор АлтГУ рассказал о планах университета

Новости

Трамп проведет первый после ухода с поста президента крупный митинг 05:45
У границы Бурятии с Монголией произошло землетрясение 05:39
Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 05:24
Проведенная в нерастянутые сроки вакцинация поможет справиться с пандемией 05:19
Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции 04:31
Вильфанд рассказал о первой волне аномальной жары в ЦФО 04:26
В Хабаровске при пожаре в жилом доме погибла женщина 03:46
Неизвестные устроили перестрелку в Балтиморе 03:45
Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона "Коротышки" 03:42
Слуцкий назвал переговоры президентов России и США шагом к "разрядке" 03:19
В Сан-Паулу медики выявили 19 штаммов COVID-19 03:01
Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику 02:32
Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами 01:46
Антонов рассказал, что ему придется "разгребать" после возвращения в США 01:06
Рябков: Диалог по стратегической стабильности может начаться в ближайшие недели 00:56
Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны 00:45
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 00:15
Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума 00:01
Сергей Карасев показал свою первую желтую карточку на Евро-2020 16.06.2021
Серхио Рамос покидает "Реал" 16.06.2021
В Кремле не видят поводов для исключения США из списка "недружественных" стран 16.06.2021
Песков: Саммит в Женеве прошел приблизительно так, как и ожидали 16.06.2021
Налаживанию диалога Москвы и Вашингтона мешает внутриполитическая ситуация в США 16.06.2021
Сергей Карасев не засчитал гол сборной Италии в матче со Швейцарией 16.06.2021
В Женеве компенсируют расходы закрытым на время саммита предприятиям 16.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
17.06.2021 03:00

Новый приоритет

Ректор АлтГУ рассказал о планах университета
Текст: Андрей Соколов (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8483)
В мае опорному Алтайскому государственному университету исполнилось 48 лет. Дата не круглая, но задачи, которые коллектив АлтГУ ставит перед собой на ближайший год, дает повод обсудить их в интервью с ректором Сергеем Бочаровым.
Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом. Фото: АлтГУ Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом. Фото: АлтГУ
Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом. Фото: АлтГУ

Каким стал университет за прошедшие почти полвека?

Сергей Бочаров: 25 мая 1973 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования РСФСР о создании Алтайского государственного университета, и уже в октябре был открыт первый набор в 300 человек. Сейчас численность студентов превышает 14 тысяч, а сотрудников - 1,5 тысячи, из них более 600 - научно-педагогические работники. АлтГУ активно выходит в международное образовательное пространство, о чем свидетельствуют более 1 600 иностранных студентов.

Коллектив университета добился высоких результатов по академическому, научно-исследовательскому и социально-гуманитарному направлениям, что подтверждают позиции в ряде глобальных и национальных рейтингов: 561-570 места в QS World University Rankings 2022, 101-200 - в THE Impact Rankings 2021, 49 - в RAEX-100 2021 и другие.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что за 48 лет АлтГУ благополучно прошел этап становления и сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом.

Многие российские вузы готовятся к участию в новой программе академического лидерства "Приоритет 2030". Планируете ли войти в их число? Если да, то как программа повлияет на развитие университета?

Сергей Бочаров: "Приоритет 2030" - это очередная программа академического превосходства, реализуемая в России, которая приходит на смену проектам "5-100", а также программе опорных университетов, статус которого наш вуз получил в 2017 году. Она призвана сконцентрировать ресурсы российских университетов на достижении национальных целей на период до 2030 года, решить ряд комплексных задач научно-образовательной сферы, а также способствовать социально-экономическому развитию субъектов РФ.

И, как любая подобная программа, она влечет за собой изменение научно-образовательного ландшафта, определяет долгосрочные ориентиры и принципы всей системы высшего образования вне зависимости от наличия прямых мер господдержки. При этом есть понимание, что в борьбе за абитуриентов, кадры и ресурсы университетам с каждым годом приходится все больше конкурировать не только с российскими, но и зарубежными вузами.

Наша управленческая команда тщательно готовится к участию в предстоящем конкурсе, разрабатывает новую программу развития университета и рассчитывает войти в число получателей государственной поддержки для ее реализации. Перед АлтГУ стоит непростая задача - будучи университетом, ориентированным на решение социально-экономических проблем региона, способствовать достижению целей национального развития, а также обеспечить ответы на глобальные вызовы.

Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-рекреационного проектирования и другие. Поскольку из-за масштабности они не могут быть реализованы силами одного АлтГУ, проводится активная работа по созданию консорциумов с привлечением ресурсов других университетов и научных организаций.

Предусмотрена серьезная трансформация образовательного процесса - как в части технологий обучения, так и в части содержания программ с выстраиванием индивидуальных траекторий и активным применением дистанционных форм обучения. Мы стремимся создать условия для самореализации молодежи и ее профессиональной востребованности в условиях современной экономики.

Есть множество других, не менее значимых моментов, которые предопределяют будущие контуры университета, - молодежная наука, социально-гуманитарные проекты для местных сообществ и прочие. Фактически еще до реализации "Приоритет 2030" заставил по-новому посмотреть на модель развития университета, определить точки приложения усилий.

Сейчас в школах проводятся ЕГЭ, вузы готовятся к приемной кампании. Каким будет набор в АлтГУ в этом году?

Сергей Бочаров: У приемной кампании 2021 года свои особенности. Есть положительные моменты - например, увеличение более чем на 600 количества бюджетных мест по всем уровням подготовки. Но есть и тревожные - риск распространения COVID-19. Поэтому АлтГУ очень ответственно подходит к приему документов: их можно подать лично, по почте, посредством e-mail, через сервис "Госуслуги".

Другой особенностью является рост интереса к среднему профессиональному образованию. В университете есть колледж, который год от года наращивает количество первокурсников. В 2020-м мы набрали вдвое больше студентов, чем планировали, - свыше одной тысячи человек. Готовимся в этом году повторить рекорд.

Если говорить о направлениях подготовки, то АлтГУ развивает весь спектр образовательных программ - почти двести. В нынешнем году, в связи с реализацией федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" и его медийной поддержкой, особый интерес вызывают направления и специальности, связанные с цифровыми технологиями: "Цифровая экономика", "Интеллектуальный анализ данных", "Социология цифрового общества" и другие. Среди естественнонаучных спросом пользуются "Биотехнология", "Фармация".

Вообще нельзя сказать, что какие-то направления подготовки у нас не пользуются популярностью. Все вызывают интерес, и каждый год количество заявлений, поданных в приемную комиссию, только растет. И мы готовы индивидуально работать с каждым абитуриентом.

Каковы планы на ближайший год?

Сергей Бочаров: Их очень много. Немало тех, которые появляются в ответ на инициативы Министерства науки и высшего образования РФ. Например, намерение АлтГУ принять участие в проекте создания карбонного полигона в Алтайском крае, организации студенческого туризма на базах учебных практик университета. АлтГУ активно реагирует на меняющуюся повестку. Уверен, что 49 лет мы отметим с новыми достижениями.

Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Переговоры Путина и Байдена. Главное
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Путин рассказал о "единственном обязательстве РФ по Украине"
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России