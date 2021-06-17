Ректор АлтГУ рассказал о планах университета

В мае опорному Алтайскому государственному университету исполнилось 48 лет. Дата не круглая, но задачи, которые коллектив АлтГУ ставит перед собой на ближайший год, дает повод обсудить их в интервью с ректором Сергеем Бочаровым.

Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом. Фото: АлтГУ

Каким стал университет за прошедшие почти полвека?

Сергей Бочаров: 25 мая 1973 года вышел приказ министра высшего и среднего специального образования РСФСР о создании Алтайского государственного университета, и уже в октябре был открыт первый набор в 300 человек. Сейчас численность студентов превышает 14 тысяч, а сотрудников - 1,5 тысячи, из них более 600 - научно-педагогические работники. АлтГУ активно выходит в международное образовательное пространство, о чем свидетельствуют более 1 600 иностранных студентов.

Коллектив университета добился высоких результатов по академическому, научно-исследовательскому и социально-гуманитарному направлениям, что подтверждают позиции в ряде глобальных и национальных рейтингов: 561-570 места в QS World University Rankings 2022, 101-200 - в THE Impact Rankings 2021, 49 - в RAEX-100 2021 и другие.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что за 48 лет АлтГУ благополучно прошел этап становления и сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом.

Многие российские вузы готовятся к участию в новой программе академического лидерства "Приоритет 2030". Планируете ли войти в их число? Если да, то как программа повлияет на развитие университета?

Сергей Бочаров: "Приоритет 2030" - это очередная программа академического превосходства, реализуемая в России, которая приходит на смену проектам "5-100", а также программе опорных университетов, статус которого наш вуз получил в 2017 году. Она призвана сконцентрировать ресурсы российских университетов на достижении национальных целей на период до 2030 года, решить ряд комплексных задач научно-образовательной сферы, а также способствовать социально-экономическому развитию субъектов РФ.

И, как любая подобная программа, она влечет за собой изменение научно-образовательного ландшафта, определяет долгосрочные ориентиры и принципы всей системы высшего образования вне зависимости от наличия прямых мер господдержки. При этом есть понимание, что в борьбе за абитуриентов, кадры и ресурсы университетам с каждым годом приходится все больше конкурировать не только с российскими, но и зарубежными вузами.

Наша управленческая команда тщательно готовится к участию в предстоящем конкурсе, разрабатывает новую программу развития университета и рассчитывает войти в число получателей государственной поддержки для ее реализации. Перед АлтГУ стоит непростая задача - будучи университетом, ориентированным на решение социально-экономических проблем региона, способствовать достижению целей национального развития, а также обеспечить ответы на глобальные вызовы.

Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-рекреационного проектирования и другие. Поскольку из-за масштабности они не могут быть реализованы силами одного АлтГУ, проводится активная работа по созданию консорциумов с привлечением ресурсов других университетов и научных организаций.

Предусмотрена серьезная трансформация образовательного процесса - как в части технологий обучения, так и в части содержания программ с выстраиванием индивидуальных траекторий и активным применением дистанционных форм обучения. Мы стремимся создать условия для самореализации молодежи и ее профессиональной востребованности в условиях современной экономики.

Есть множество других, не менее значимых моментов, которые предопределяют будущие контуры университета, - молодежная наука, социально-гуманитарные проекты для местных сообществ и прочие. Фактически еще до реализации "Приоритет 2030" заставил по-новому посмотреть на модель развития университета, определить точки приложения усилий.

Сейчас в школах проводятся ЕГЭ, вузы готовятся к приемной кампании. Каким будет набор в АлтГУ в этом году?

Сергей Бочаров: У приемной кампании 2021 года свои особенности. Есть положительные моменты - например, увеличение более чем на 600 количества бюджетных мест по всем уровням подготовки. Но есть и тревожные - риск распространения COVID-19. Поэтому АлтГУ очень ответственно подходит к приему документов: их можно подать лично, по почте, посредством e-mail, через сервис "Госуслуги".

Другой особенностью является рост интереса к среднему профессиональному образованию. В университете есть колледж, который год от года наращивает количество первокурсников. В 2020-м мы набрали вдвое больше студентов, чем планировали, - свыше одной тысячи человек. Готовимся в этом году повторить рекорд.

Если говорить о направлениях подготовки, то АлтГУ развивает весь спектр образовательных программ - почти двести. В нынешнем году, в связи с реализацией федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" и его медийной поддержкой, особый интерес вызывают направления и специальности, связанные с цифровыми технологиями: "Цифровая экономика", "Интеллектуальный анализ данных", "Социология цифрового общества" и другие. Среди естественнонаучных спросом пользуются "Биотехнология", "Фармация".

Вообще нельзя сказать, что какие-то направления подготовки у нас не пользуются популярностью. Все вызывают интерес, и каждый год количество заявлений, поданных в приемную комиссию, только растет. И мы готовы индивидуально работать с каждым абитуриентом.

Каковы планы на ближайший год?

Сергей Бочаров: Их очень много. Немало тех, которые появляются в ответ на инициативы Министерства науки и высшего образования РФ. Например, намерение АлтГУ принять участие в проекте создания карбонного полигона в Алтайском крае, организации студенческого туризма на базах учебных практик университета. АлтГУ активно реагирует на меняющуюся повестку. Уверен, что 49 лет мы отметим с новыми достижениями.

Сергей Бочаров: АлтГУ сегодня представляет собой признанный центр научного, образовательного, культурного развития не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами в России и за рубежом.