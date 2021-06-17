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17.06.2021 08:00
Рубрика: Общество

Томский госуниверситет будет готовить преподавателей английского языка по всему миру

Текст: Мария Агранович
Томский государственный университет открывает первую в России магистерскую англоязычную программу по подготовке преподавателей английского языка "Лидерство в языковом образовании" (Global Masters in English language teaching, ELT) - полностью в онлайн-формате. Подача заявок на программу, которая стартует в ноябре 2021 года, уже открыта.

По данным исследований, только в России сегодня открыто более 30 000 вакансий для преподавателей английского языка. Дефицит таких специалистов острейший. Новая программа ТГУ открывается на крупнейшей образовательной платформе Coursera и поможет студентам из России и со всего мира начать языковую карьеру, причем не только по треку преподавания, но и в области менеджмента. На курсе можно будет выучиться на старшего преподавателя, руководителя языковой школы и сотрудника госсектора в сфере образования.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Все курсы программы будут вести профессионалы международного уровня, в том числе преподаватели из Оксфордского университета, Шеффилдского университета и ТГУ, а также эксперты из Шанхая, Стокгольма и Москвы, - рассказывает проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков. - Учебные программы будут строиться, основываясь на мировом опыте, чтобы подготовить ребят к работе в любой точке мира. Онлайн-программа на Coursera стирает границы. Теперь люди во всем мире могут учиться в нашем университете без необходимости переезжать в Томск.

Обучение рассчитано на два года, а занятия с преподавателями мирового класса будут проходить в онлайн-формате два раза в неделю. О чем расскажут? Об актуальных стратегиях преподавания, лидерства и управления для работы в классах и дистанционно, научат применять эти стратегии на практике. Во время учебы магистрантам нужно будет составлять и защищать конспекты уроков, развивать навыки управления классом и даже вести онлайн-занятия. По окончании обучения магистры в дополнение к диплому получат признанный на международном уровне сертификат TESOL.

Почему языковые курсы сегодня важны именно на уровне магистратуры, "РГ" рассказала исполнительный вице-президент Coursera по контенту Бетти Ванденбош.

- С распространением удаленной работы знание нескольких языков станет основным преимуществом на рынке труда, ведь предстоит взаимодействовать с коллегами и клиентами по всему миру, - говорит Бетти. - Студенты программы "Лидерство в языковом образовании" получат глубокое понимание того, как лучше всего учить английский язык, а также освоят лидерские навыки, необходимые для руководства классом или языковой школой. С такой подготовкой выпускники курса смогут "закрыть" множество открытых вакансий преподавателей английского в России и качественно подготовить следующее поколение англоговорящих.

Фото: iStock
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Томский госуниверситет присоединился к платформе Coursera в 2015 году и с тех пор, по словам Бетти Вандебош, онлайн-курсы здесь прошли уже полмиллиона студентов ТГУ. - Мы гордимся сотрудничеством с российскими вузами. Сейчас на Coursera открыто шесть магистерских программ российских университетов, причем пять из них были запущены за последний год, - подчеркнула Бетти Ванденбош.

Кстати, интересно, что самые популярные курсы ТГУ обучают не только самой профессии, но и навыкам, необходимым для начала и развития карьеры, например, как написать резюме и сделать презентацию.

Самые популярные курсы ТГУ на Coursera:

1. Presentation skills: Designing presentation slides (Навыки презентации: создание слайдов презентации);

2. Career planning: resume/CV, cover letter, interview (Планирование карьеры: резюме / CV, сопроводительное письмо, интервью)%

3. Presentation skills: Speechwriting and storytelling (Навыки презентации: спичрайтинг и сторителлинг);

4. Lie theory. Profiling (Теория Лжи. Профайлинг);

5. Psychodiagnostics Психодиагностика.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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