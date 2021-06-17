В Алтайском крае прошли XX краевые Дельфийские игры "Вместе лучше"

На три дня Славгород стал творческой столицей Алтайского края. С 11 по 13 июня здесь прошла масштабная культурная олимпиада - XX краевые Дельфийские игры "Вместе лучше!" Для участия в них приехали более 600 молодых и талантливых участников из 44 городов и районов края. Каждый день состязаний был насыщен интересными событиями.

Одиннадцатого июня на центральной площади города состоялась торжественная церемония открытия праздника, которая по традиции началась с парада участников. Почетное право открыть парад было предоставлено представителям Мамонтовского района, который в 2001 году принял первые Дельфийские игры Алтая. Дельфийцев и жителей города приветствовали почетные гости - председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, министр культуры региона Елена Безрукова, депутаты Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова и Иван Лоор.

- Славгород неслучайно принимает Дельфийские игры. К этому событию мы готовились не один год. С 2017-го проводится большая работа для того, чтобы наша культура перешла на новый уровень. Участвуем в проектах различного уровня, и за эти годы на укрепление материально-технической базы городских учреждений культуры удалось привлечь тридцать миллионов рублей. И, конечно, у нас богатое наследие, история, мы сохраняем культурные традиции и стараемся идти в ногу со временем. Нам есть что показать, и мы всегда рады гостям. Для нас проведение игр очень почетно и ответственно, - отметила глава Славгорода Людмила Подгора.

Под аплодисменты зрителей участники делегации Тальменского района - хозяева предыдущей XIX олимпиады - передали флаг Дельфийских игр команде Славгорода. Гостям города напомнили, что ХХ юбилейные игры проходят на земле с богатой, уникальной историей, связанной именем Петра Столыпина. В 2021 году Столыпинской реформе исполняется 115 лет.

Ярким моментом стала церемония зажжения огня XX Дельфийских игр. С особым чувством команды произнесли клятву дельфийцев и исполнили гимн культурной олимпиады. После завершения официальной церемонии в парке культуры и отдыха Славгорода открыли символ Дельфийских игр. Подарком для жителей и гостей города стал концерт Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая имени Александра Березикова.

Двенадцатого июня начались конкурсные испытания. Участники игр состязались в тринадцати номинациях: художественное чтение, театр, инструментальное исполнительство, эстрадное и народное пение, народный и народно-стилизованный танец, эстрадная и современная хореография.

Еще одним значимым событием этого дня для славгородцев стало открытие в детской школе искусств виртуального концертного зала, созданного в рамках нацпроекта "Культура". На его оборудование из средств федерального бюджета был выделен один миллион руб-лей. На эти деньги приобрели моторизированный экран для демонстрации, лазерный проектор, акустическую систему и компьютер. За счет средств местного бюджета в концертном зале проведены ремонтные работы. С этим знаменательным событием жителей и гостей Славгорода поздравила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, отметив важность всероссийского проекта, одна из главных целей которого - доступность шедевров мировой музыки для жителей даже отдаленных территорий.

- Теперь у славгородцев появилась еще одна культурная площадка, где можно наслаждаться искусством. Это приобретение для города, причем не единственное. Готовясь к Дельфийским играм, в Славгороде преобразился дом культуры, сегодня открылся виртуальный концертный зал. Также в рамках нацпроекта завершаются работы по модернизации библиотеки, - отметила Елена Безрукова.

В это время на конкурсных площадках развернулась настоящая борьба. Самой многочисленной по количеству участников стала номинация "Хореография". На суд жюри и зрителей были представлены четыре номинации хореографического жанра, подано 39 заявок с восемнадцати территорий Алтайского края. Участники номинаций состязались на протяжении восьми часов. Также в этом году более сорока участников собрала номинация "Художественное чтение".

Выступления участников оценивали видные деятели культуры Алтайского края, заслуженные работники культуры РФ, преподаватели учебных заведений культуры и искусств. На каждой площадке прошли творческие встречи и мастер-классы для участников номинаций и их руководителей. Второй творческий день завершился праздничным концертом, посвященным Дню России, в котором выступили участники игр.

Пожалуй, самым волнительным, по признанию дельфийцев, стал третий день, в который состоялась церемония закрытия игр и награждение победителей. В каждой номинации жюри выбрало обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также специальных дипломов.

Больше всего наград увезла делегация Барнаула. Но и хозяева игр не остались в стороне. Так, диплом первой степени в номинации "Народное пение. Коллективы" присужден Народному театру песни "Вересковый мед", а в номинации "Инструментальное исполнительство" славгородцы завоевали серебряную и бронзовую медали, а также спецдиплом. Еще двумя спецдипломами представители Славгорода отмечены в номинациях "Академическое пение" и "Эстрадное пение". Яркой точкой творческих состязаний стал гала-концерт призеров и победителей.

Участники увезли с собой не только заслуженные награды, но и незабываемые впечатления о гостеприимном Славгороде, новые творческие идеи и знакомства. Со слезами на глазах расставались с гостями волонтеры и их руководитель, которые начали свою работу задолго до начала игр.

Справка

Организаторы XX краевых Дельфийских игр - министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный Дом народного творчества и администрация Славгорода. Победители игр получают премии из средств регионального бюджета: коллективы - по двадцать тысяч рублей, солисты - по восемь тысяч рублей.

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