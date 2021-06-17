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17.06.2021 03:00

Праздник молодых и талантливых

В Алтайском крае прошли XX краевые Дельфийские игры "Вместе лучше"
Текст: Наталья Егорова (Славгород)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8483)
На три дня Славгород стал творческой столицей Алтайского края. С 11 по 13 июня здесь прошла масштабная культурная олимпиада - XX краевые Дельфийские игры "Вместе лучше!" Для участия в них приехали более 600 молодых и талантливых участников из 44 городов и районов края. Каждый день состязаний был насыщен интересными событиями.
Каждый день состязаний был насыщен интересными событиями. Каждый день состязаний был насыщен интересными событиями.
Каждый день состязаний был насыщен интересными событиями.

Одиннадцатого июня на центральной площади города состоялась торжественная церемония открытия праздника, которая по традиции началась с парада участников. Почетное право открыть парад было предоставлено представителям Мамонтовского района, который в 2001 году принял первые Дельфийские игры Алтая. Дельфийцев и жителей города приветствовали почетные гости - председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, министр культуры региона Елена Безрукова, депутаты Государственной Думы РФ Наталья Кувшинова и Иван Лоор.

- Славгород неслучайно принимает Дельфийские игры. К этому событию мы готовились не один год. С 2017-го проводится большая работа для того, чтобы наша культура перешла на новый уровень. Участвуем в проектах различного уровня, и за эти годы на укрепление материально-технической базы городских учреждений культуры удалось привлечь тридцать миллионов рублей. И, конечно, у нас богатое наследие, история, мы сохраняем культурные традиции и стараемся идти в ногу со временем. Нам есть что показать, и мы всегда рады гостям. Для нас проведение игр очень почетно и ответственно, - отметила глава Славгорода Людмила Подгора.

Под аплодисменты зрителей участники делегации Тальменского района - хозяева предыдущей XIX олимпиады - передали флаг Дельфийских игр команде Славгорода. Гостям города напомнили, что ХХ юбилейные игры проходят на земле с богатой, уникальной историей, связанной именем Петра Столыпина. В 2021 году Столыпинской реформе исполняется 115 лет.

Ярким моментом стала церемония зажжения огня XX Дельфийских игр. С особым чувством команды произнесли клятву дельфийцев и исполнили гимн культурной олимпиады. После завершения официальной церемонии в парке культуры и отдыха Славгорода открыли символ Дельфийских игр. Подарком для жителей и гостей города стал концерт Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая имени Александра Березикова.

Двенадцатого июня начались конкурсные испытания. Участники игр состязались в тринадцати номинациях: художественное чтение, театр, инструментальное исполнительство, эстрадное и народное пение, народный и народно-стилизованный танец, эстрадная и современная хореография.

Еще одним значимым событием этого дня для славгородцев стало открытие в детской школе искусств виртуального концертного зала, созданного в рамках нацпроекта "Культура". На его оборудование из средств федерального бюджета был выделен один миллион руб-лей. На эти деньги приобрели моторизированный экран для демонстрации, лазерный проектор, акустическую систему и компьютер. За счет средств местного бюджета в концертном зале проведены ремонтные работы. С этим знаменательным событием жителей и гостей Славгорода поздравила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, отметив важность всероссийского проекта, одна из главных целей которого - доступность шедевров мировой музыки для жителей даже отдаленных территорий.

- Теперь у славгородцев появилась еще одна культурная площадка, где можно наслаждаться искусством. Это приобретение для города, причем не единственное. Готовясь к Дельфийским играм, в Славгороде преобразился дом культуры, сегодня открылся виртуальный концертный зал. Также в рамках нацпроекта завершаются работы по модернизации библиотеки, - отметила Елена Безрукова.

В это время на конкурсных площадках развернулась настоящая борьба. Самой многочисленной по количеству участников стала номинация "Хореография". На суд жюри и зрителей были представлены четыре номинации хореографического жанра, подано 39 заявок с восемнадцати территорий Алтайского края. Участники номинаций состязались на протяжении восьми часов. Также в этом году более сорока участников собрала номинация "Художественное чтение".

Выступления участников оценивали видные деятели культуры Алтайского края, заслуженные работники культуры РФ, преподаватели учебных заведений культуры и искусств. На каждой площадке прошли творческие встречи и мастер-классы для участников номинаций и их руководителей. Второй творческий день завершился праздничным концертом, посвященным Дню России, в котором выступили участники игр.

Пожалуй, самым волнительным, по признанию дельфийцев, стал третий день, в который состоялась церемония закрытия игр и награждение победителей. В каждой номинации жюри выбрало обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также специальных дипломов.

Больше всего наград увезла делегация Барнаула. Но и хозяева игр не остались в стороне. Так, диплом первой степени в номинации "Народное пение. Коллективы" присужден Народному театру песни "Вересковый мед", а в номинации "Инструментальное исполнительство" славгородцы завоевали серебряную и бронзовую медали, а также спецдиплом. Еще двумя спецдипломами представители Славгорода отмечены в номинациях "Академическое пение" и "Эстрадное пение". Яркой точкой творческих состязаний стал гала-концерт призеров и победителей.

Участники увезли с собой не только заслуженные награды, но и незабываемые впечатления о гостеприимном Славгороде, новые творческие идеи и знакомства. Со слезами на глазах расставались с гостями волонтеры и их руководитель, которые начали свою работу задолго до начала игр.

Справка

Организаторы XX краевых Дельфийских игр - министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный Дом народного творчества и администрация Славгорода. Победители игр получают премии из средств регионального бюджета: коллективы - по двадцать тысяч рублей, солисты - по восемь тысяч рублей.

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