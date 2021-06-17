В Красноярском крае мужчина погиб при взрыве газового баллона

Полиция Железногорска начала проверку после взрыва газового баллона в автомобиле. Речь идет о нарушении техники безопасности при проведении газосварочных работ. В результате ЧП погиб мужчина, сообщает сегодня главк МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром 12 июня в одном из гаражных кооперативов города. Сотрудники Межмуниципального управления МВД, прибывшие на место, выяснили, что два горожанина занимались сваркой, которая и стала причиной взрыва газового баллона в салоне ВАЗ-2106.

Мужчины получили тяжелые травмы, в том числе ожоги. Один из горожан скончался через несколько часов после ЧП.