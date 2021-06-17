Вслед за Москвой и Подмосковьем в Кузбассе и на Сахалине вводят обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий. В их числе работники сферы услуг, энергетики, образования, здравоохранения, спорта, транспорта, ЖКХ, культуры, а также органов власти и местного самоуправления.

Как уточнили в правительстве Кемеровской области, одной из трех доступных вакцин должны быть привиты не менее шестидесяти процентов от общей численности коллективов: "до 17 июля следует ввести первый компонент вакцины, а до 17 августа - второй". Это распоряжение главы области, касающееся тех, кто работает по трудовому, гражданско-правовому договору в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не относится к гражданам, имеющим противопоказания к вакцинации.

Такие меры власти региона вынуждены принять из-за роста заболеваемости и смертности от COVID-19. С начала июня количество инфицированных увеличилось почти на 75 процентов, приблизившись к тысяче.

Параллельно в области введены ограничения, среди которых запрет на массовые мероприятия численностью свыше 50 человек в закрытых помещениях и приостановка оказания услуг организациями общепита в ночное время.

Непростая ситуация складывается и в Сахалинской области, где обязательная иммунизация вводится с 21 июня. Островной регион входит в первую десятку субъектов РФ с высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коэффициент ее распространения в последние дни составляет 1,7-1,9. Доля свободных ковидных коек в медучреждениях сократилась с 64 до 23 процентов. Пока в островном регионе прививки получили 83,8 тысячи жителей. Это едва ли не треть количества, необходимого для создания коллективного иммунитета.

В Кузбассе и на Сахалине, вслед за Москвой и Подмосковьем, вводят обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий

В Саратовской области гражданам после вакцинации будет предоставляться выходной день с сохранением зарплаты. Региональное правительство внесло соответствующую поправку в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с распространением COVID-19. В обязательном порядке день отдыха после каждого этапа вакцинации будет предоставляться сотрудникам госучреждений и предприятий. Остальным работодателям власти рекомендуют следовать этому примеру.

А в Петербурге с 17 июня снова заработали ограничения. Ужесточения в первую очередь затронули общепит. Снова закрылись фудкорты, за исключением расположенных в аэропортах, на вокзалах и АЗС, а также работающих по доставке. В торговых центрах приостановили работу игровые зоны для детворы и все развлекательные объекты. Свои ограничения вводят и отдельные организации. Так, временно закрылись четыре из 32 музеев Петергофа: дворец "Коттедж" и Фермерский дворец - по 25 июня, а "Государевы потехи" и "Дом игральных карт" - до 27 июня.