"По информации, предоставленной орнитологами, до созревания птенцов ласточек-береговушек необходимо от одного до полутора месяцев. До этого времени никакие работы с песком городским МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" проводиться не будут", - заверили корреспондента "РГ" в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.
Лишь после того, как птенцы ласточек-береговушек покинут гнезда, песчаный карьер планируют накрыть специальным материалом, который воспрепятствует дальнейшему гнездованию птиц. Несмотря на столь долгий период незапланированного простоя, темпы возведения самой арены снижать никто не собирается.
- Полноценный строительный сезон в Сибири короткий, мы не можем пропустить ни дня, чтобы сдать объект в срок, - подчеркивает министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. - На сегодняшний день работы идут в соответствии с дорожной картой. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на ее выполнение.
Между тем орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский уверен, что выстроенная ласточками-береговушками зона гнездовья - лишь начальный этап создания колонии. По-настоящему обжитая птицами береговая линия содержит куда большее количество "норок". В каждой из них на свет может появиться по четыре-пять птенцов, и через год вся стая постарается вернуться на прежнее место.
- Скоро птенцы станут самостоятельными и начнут улетать подальше от "дома", но какое-то время еще будут привязаны к своим гнездам. Впрочем, недолго, - отмечает ученый. - А на зиму ласточки улетят на юг. Большинство из них отправляется в Африку, часть - в Индию. Но следующей весной они обязательно вернутся. Эти птички очень любят селиться по берегам сибирских рек - Оби, Томи, Берди. Летом в наших широтах можно увидеть, как сотни птиц сидят на высоковольтных линиях.
При этом никакого вреда инфраструктуре ласточки не наносят. Напротив, по словам Алексея Яновского, от них сплошная польза - птицы уничтожают гнус и надоедливых насекомых.