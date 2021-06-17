Сотни ласточкиных гнезд появились на территории строительства новой ледовой арены Новосибирска. Шустрые птички облюбовали песчаные насыпи карьера, который поставляет материал для самой грандиозной стройки мегаполиса. Жители микрорайона, расположенного неподалеку, всерьез обеспокоились, что спецтехника может уничтожить "многоэтажку" пернатых соседей, и заявили о своих опасениях в соцсетях. В итоге на уровне мэрии было решено приостановить добычу песка.

"По информации, предоставленной орнитологами, до созревания птенцов ласточек-береговушек необходимо от одного до полутора месяцев. До этого времени никакие работы с песком городским МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" проводиться не будут", - заверили корреспондента "РГ" в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Лишь после того, как птенцы ласточек-береговушек покинут гнезда, песчаный карьер планируют накрыть специальным материалом, который воспрепятствует дальнейшему гнездованию птиц. Несмотря на столь долгий период незапланированного простоя, темпы возведения самой арены снижать никто не собирается.

- Полноценный строительный сезон в Сибири короткий, мы не можем пропустить ни дня, чтобы сдать объект в срок, - подчеркивает министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. - На сегодняшний день работы идут в соответствии с дорожной картой. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на ее выполнение.

Между тем орнитолог, кандидат биологических наук Алексей Яновский уверен, что выстроенная ласточками-береговушками зона гнездовья - лишь начальный этап создания колонии. По-настоящему обжитая птицами береговая линия содержит куда большее количество "норок". В каждой из них на свет может появиться по четыре-пять птенцов, и через год вся стая постарается вернуться на прежнее место.

- Скоро птенцы станут самостоятельными и начнут улетать подальше от "дома", но какое-то время еще будут привязаны к своим гнездам. Впрочем, недолго, - отмечает ученый. - А на зиму ласточки улетят на юг. Большинство из них отправляется в Африку, часть - в Индию. Но следующей весной они обязательно вернутся. Эти птички очень любят селиться по берегам сибирских рек - Оби, Томи, Берди. Летом в наших широтах можно увидеть, как сотни птиц сидят на высоковольтных линиях.

При этом никакого вреда инфраструктуре ласточки не наносят. Напротив, по словам Алексея Яновского, от них сплошная польза - птицы уничтожают гнус и надоедливых насекомых.