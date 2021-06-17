Житель Кузбасса выкинул двух собак с пятого этажа

В Кемерове решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, который выбросил из окна своей квартиры двух собак. Животные погибли.

Инцидент произошел накануне на улице Инициативной. Как выяснили полицейские, ранее судимый 48-летний мужчина поссорился с женой из-за того, что она привела домой бездомных животных. Рассвирепев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил собак и бросился к окну.

Очевидцы позвонили в полицию.

- Следователь отдела полиции "Кировский" областного центра проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.