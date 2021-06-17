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17.06.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

Жительница Бийска не дождалась дорожников и сама нарисовала "зебру"

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае прокуратура выясняет, почему пенсионерке из города Бийска самой пришлось наносить дорожную разметку на пешеходном переходе.

Жительница Кузбасса засудила дорожников за неправильно уложенную трубу

По словам заместителя прокурора города Бийска Татьяны Долиной, информация о том, что одна из горожанок сама обновила стершуюся дорожную разметку в месте пешеходного перехода на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева, появилась в соцсетях. По этому сообщению прокуроры инициировали проверку: почему органы местного самоуправления, в чьи обязанности входит содержание дорог общего пользования, не провели эти работы.

- Нанесение разметки - одно из основных мероприятий в обеспечении безопасности дорожного движения. Поэтому будет дана всесторонняя оценка этого случая и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркивают в прокуратуре.

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