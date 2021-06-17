Жительница Бийска не дождалась дорожников и сама нарисовала "зебру"

В Алтайском крае прокуратура выясняет, почему пенсионерке из города Бийска самой пришлось наносить дорожную разметку на пешеходном переходе.

По словам заместителя прокурора города Бийска Татьяны Долиной, информация о том, что одна из горожанок сама обновила стершуюся дорожную разметку в месте пешеходного перехода на перекрестке улиц Ломоносова и Пугачева, появилась в соцсетях. По этому сообщению прокуроры инициировали проверку: почему органы местного самоуправления, в чьи обязанности входит содержание дорог общего пользования, не провели эти работы.

- Нанесение разметки - одно из основных мероприятий в обеспечении безопасности дорожного движения. Поэтому будет дана всесторонняя оценка этого случая и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркивают в прокуратуре.