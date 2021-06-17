Как ставропольский рынок труда пережил крупнейший кризис

В начале июня на учете в региональном центре занятости находилось около 23 тысяч человек, и можно уже констатировать, что пик безработицы в крае пройден, ведь еще в январе на бирже труда стояло почти 85 тысяч ставропольцев.

- Таких показателей не было никогда за всю историю наблюдений. Даже в период первой волны финансово-экономического кризиса (более 10 лет назад) уровень безработицы не превышал 2,5 процента, хотя ситуация с закрытием предприятий и увольнениями тогда была даже тяжелее, - отметил заместитель министра труда и соцзащиты Ставропольского края Борис Семеняк.

Кстати, даже упавший показатель все равно достаточно велик, ведь в 2019 году на вакансии единовременно претендовали максимум 11,5 тысячи соискателей. Безработица начала расти как снежный ком в апреле 2020-го.

- В июле прошлого года мы начали заключать соглашения с работодателями и трудоустраивать людей. Реализовали дополнительные меры поддержки. Например, работодатель, взявший сотрудников, мог получить из бюджета средства на компенсацию заработной платы за три месяца, - сообщил Семеняк.

По его словам, к началу июля нынешнего года в работе будут нуждаться только 15 тысяч соискателей. Ситуацию на рынке труда помогут улучшить сезонные вакансии от сельхозпредприятий, у которых сейчас горячая пора.

- Я и мой муж остались без работы в период пандемии, поэтому решили вдвоем встать на биржу, чтобы хоть какие-то деньги получать. Также надеялись, что нам и работу какую-то предложат, - рассказала ставропольчанка Ольга Винницкая.

До этого она никогда не состояла на учете в центре занятости, находила работу самостоятельно, но незадолго до ковидной лихорадки на рынке труда ей пришлось уволиться. Найти новое место сразу не удалось, а потом экономическая деятельность и вовсе замерла. Благо с пособием ей повезло: она получила максимальные 12,3 тысячи рублей (до вычета налогов).

В минтруде региона говорят, что такие истории - не редкость. Восемь из десяти ставропольцев, которые обращались в то время в центр занятости, делали это впервые.

- В 2020 году большой поток граждан пришел не за работой, а за выплатами. Честно признаться, с предложениями для соискателей было очень тяжело: предприятия и организации вводили ограничительные меры и снимали вакансии, - продолжает Борис Семеняк.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин полагает, что большая часть из тех, кто наводнил биржу труда, работали в малом и среднем бизнесе:

- Бюджетная сфера почти не пострадала, а по малому и среднему бизнесу пандемия нанесла наиболее сильный удар. Предприниматели сильнее всех ощутили все негативные последствия, связанные с ограничениями. Соответственно тем, у кого упала выручка, элементарно нечем было отдавать зарплату.

Он отметил, что в сложный период меры поддержки, которые позволяли бы предпринимателям оставаться на плаву и платить жалованье сотрудникам, получали на Ставрополье лишь 30 процентов организаций. Остальным приходилось решать проблемы самостоятельно. Справлялись не все.

По данным налоговиков, в 2020 году в крае количество юридических лиц сократилось на 836 (до 35 226), а индивидуальных предпринимателей - на 13,4 тысячи (до 74 380). С января по май 2021-го число юрлиц и ИП снизилось соответственно еще на 592 и 804. В управлении ФНС России по Ставрополью говорят, что причин тому несколько. Например, часть ИП перешли на специальный налоговый режим для самозанятых: сегодня его применяют 33 тысячи ставропольцев. Повлияла также отмена единого налога на вмененный доход.

Доктор экономических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Наталья Куницына считает, что биржу труда наводнили не только те, кто потерял легальную работу, но и те, кто предпочитал неформальную занятость. По ее мнению, обратиться в центр занятости многих побудили хорошие меры поддержки, которые тогда предоставляли безработным:

- Оказалось, что выгоднее получить статус безработного и с ним вместе помощь от государства, в том числе материальную, чем ничего не получать от предпринимателя, на которого работал. К позитивным подвижкам на рынке труда привели меры правительства РФ - кредиты по нулевой ставке на зарплаты, списание долгов по налогам предприятиям пострадавших отраслей, субсидирование займов малому и среднему бизнесу при найме нового персонала. Предпринимателям стало выгодно официально трудоустраивать сотрудников. Бизнес начинает понимать, что нужно выходить из тени.

Она также отметила, что ситуацию на ставропольском рынке труда в 2020-2021 годах еще предстоит научно исследовать.