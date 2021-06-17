В Ставропольском крае готовятся убрать рекордный урожай яблок - около 45 тысяч тонн. При этом в регионе так и не решили проблему с плодохранилищами.

Садоводы края в основном специализируются именно на этой культуре. Так, по данным краевого министерства сельского хозяйства, площадь яблоневых садов Ставрополья превышает четыре тысячи гектаров (без учета личных подсобных хозяйств), при этом ежегодно закладываются новые. Особой популярностью пользуются высокоинтенсивные технологии возделывания, которые позволяют получать урожай уже на второй год после высадки. Местные аграрии выращивают сорта от ранних летних до поздних зимних: "гала", "гольден делишес", "делишес", "гренни смит" и другие.

- Наша задача - увеличивать площади садов, чтобы в полной мере обеспечивать россиян отечественными яблоками. Только этой весной в крае заложили порядка 200 гектаров, осенью деревья высадят еще на 400 гектарах, - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В этом году в регионе для садоводов сложились благоприятные погодные условия, поэтому есть все шансы побить рекорд двухлетней давности, когда было собрано 43 тысячи тонн плодов. Во многом такой результат обеспечили именно суперинтенсивные сады. Сейчас на Ставрополье продолжают реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере. Так, в СХП "Пролетарская воля" (Предгорный округ) с 2019 по 2023 год планируют высадить деревья на площади 123,9 гектара, прогнозируемый урожай составит 4,3 тысячи тонн.

- Работы разбили на два этапа, сначала высадка яблонь и создание системы мелиорации, затем строительство фруктохранилища. Мы посадили 294 тысячи саженцев на 73 гектарах и приобрели необходимую сельхозтехнику, - рассказал директор СХП Василий Заманапуло.

Создание современного комплекса с системой мелиорации, хранилищем и цехом первичной переработки обойдется предприятию в 409,1 миллиона рублей. Здесь появится около 150 рабочих мест.

Из-за проблем с логистикой теряется около 30 процентов уже собранных фруктов

- Еще один успешный проект, который позволит увеличить производство яблок в крае, получил условное название "10 соток". Речь идет о закладке суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах. С этого года мы распространили практику на весь Ставропольский край: в 2021 году сады появятся на 20 гектарах в 11 округах, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства СК Вячеслав Дридигер.

В 2018-2020 годы владельцы ЛПХ заложили в общей сложности 60 гектаров яблоневых садов, с которых уже в 2020-м собрали 80 тонн плодов при средней урожайности 21 центнер с гектара. При этом в крае по-прежнему актуальна проблема хранения продукции. Ведь не всем удается реализовать ее в срок, пока она не утратила товарного вида.

- У меня чуть больше 20 соток занято яблоневым садом. По моему опыту и опыту коллег могу сказать, что выкидывать продукцию, конечно, не приходится. По скромной цене уж точно продать получится. Но мы постоянно балансируем на грани окупаемости. Если делать ставку на ранние сорта в надежде получить хорошую прибыль, то есть опасность столкнуться с конкуренцией со стороны продавцов дешевой продукции, которую в начале сезона завозят из-за рубежа. Заграничные поставщики сильно демпингуют, - поясняет Сергей Корыпалов из Минераловодского района, который вместе с отцом занимается садоводством в личном подсобном хозяйстве.

Руководитель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов подтверждает, что одна из главных проблем тех, кто занимается выращиванием яблок, - недостаток хранилищ. Так, в Ставропольском крае можно сохранить только 20 тысяч тонн продукции.

- Это очень мало. Я считаю, что у нас должны быть холодильные мощности не менее чем на 100 тысяч тонн, чтобы можно было даже принимать товар из соседних регионов. Ведь яблоками активно занимаются в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане. Ставрополье же удачно расположено с точки зрения логистики, - пояснил Ширинов.

Он отметил, что из-за проблем с логистикой теряется около 30 процентов уже собранных фруктов.

- Некоторые садоводы сами строят хранилища, но этого недостаточно. Банки же не очень охотно финансируют проекты строительства таких объектов. А недавно еще и подскочили цены на материалы, что тоже скажется на введении таких мощностей. Если бы банки пошли навстречу и финансировали садоводов под залог строящихся объектов, это стало бы дополнительной мотивацией для бизне- са, - считает Ширинов. - Отечественные фрукты пользуются спросом, их не хватает. Бывает, импортные яблоки выдают за российские. Поэтому нужно выстраивать всю производственную цепочку - от закладки садов до хранения и реализации.