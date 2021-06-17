В январе-марте 2021 года краевому бизнесу банки предоставили кредиты на 72,5 миллиарда рублей, что на 45,3 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные привел Центробанк.

При этом Ставрополье - лидер по предпринимательским займам среди всех субъектов СКФО. В крае выдано 86,5 процента кредитов, полученных юридическими лицами и ИП Северного Кавказа.

- Положительная динамика в кредитовании бизнеса сформировалась в большей степени благодаря реализации инвестиционных проектов в сфере тепличного хозяйства. На долю сельхозпредприятий приходится почти половина (45,2 процента) всей ссудной задолженности корпоративных заемщиков края, - заявил управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Кредитный портфель предприятий региона, по данным на первое апреля, составил 228,2 миллиарда рублей, увеличившись на шесть процентов по сравнению с той же датой прошлого года. При этом у малых и средних предприятий (МСП) и ИП он составил 87,2 миллиарда, прибавив 12,9 процента.

Аграрии вынужденно являются самыми активными пользователями банковских услуг. Нехватка оборотных средств на текущие работы, отсутствие свободных денег на модернизацию и реализацию новых проектов - основные причины, тормозящие развитие бизнеса, в том числе в сфере АПК. Сельхозпроизводителям проще в том плане, что они могут пользоваться программой льготного кредитования, введенной в 2017 году. И спрос на нее только растет.

- Благодаря льготным кредитам только за последние два года в крае реализовано 18 крупных инвестпроектов на сумму более 33 миллиардов рублей. Модернизация производства и мелиоративных систем, внедрение новых технологий - то, что позволит нам вывести агропромышленный комплекс Ставрополья на качественно новый уровень, - считает и. о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

Нехватка оборотных средств на текущие работы, отсутствие денег на модернизацию и новые проекты - основные причины, тормозящие развитие бизнеса

Как уточнили в региональном минсельхозе, претендовать на получение займов по льготным ставкам могут как растениеводы, так и животноводы. Квота есть у тех, кто занимается переработкой сахарной свеклы - это направление после прошлогоднего неурожая и ценовых колебаний на сахар находится в зоне особого внимания. Отдельной строкой выделены малые хозяйства, их доля в общем портфеле льготного кредитования составляет 10 процентов.

- По-прежнему самыми востребованными остаются краткосрочные ссуды на пополнение оборотных средств в период сезонных полевых работ. На них приходится около 350 заявок. Лимит субсидий, предоставленный краю для финансирования краткосрочных кредитов, позволит нашим аграриям до конца года получить еще порядка 15 миллиардов рублей, - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Предельный размер кредита, установленный на третий квартал 2021 года, - полтора миллиарда рублей для птицеводов и один миллиард для остальных аграриев. Наиболее активно программой пользуются растениеводы, на их долю пришлось более половины ссуд (14 миллиардов рублей). Животноводам выдано 5,5 миллиарда, производителям молочной продукции - полтора миллиарда. Также растет кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли, на сегодняшний день они получили льготные займы на 2,4 миллиарда.

А вот для других представителей бизнеса банковские услуги по-прежнему являются слишком дорогим удовольствием. Так, по словам уполномоченного по делам предпринимателей Ставропольского края Кирилла Кузьмина, несмотря на различные меры господдержки, доступность заемных средств так и не повысилась:

- К примеру, малому и среднему бизнесу они все так же недоступны. Стало только хуже. Льготные ставки, разные программы государственной поддержки касаются менее одного процента всех предпринимателей. Льготная ставка - это вообще инструмент неработающий, потому что средств выделяется немного. Основные финансы сосредоточены в банках, а они дают деньги под большой рыночный процент. Бизнес его не потянет.

По мнению Кузьмина, нужны не льготы, а снижение ключевой ставки, чтобы предприниматели могли брать ссуды под три-пять процентов годовых.

Директор Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Азамат Тлисов считает: проблема в том, что бизнесмены СКФО, как бы активно институты развития ни пытались рекламировать свои возможности, все еще плохо разбираются в действующих мерах поддержки. В Ставропольском крае по сравнению с республиками ситуация лучше. В регионе достаточно крупных предприятий, и у сопутствующего им малого бизнеса больше возможностей для получения финансирования. В крае работает много банков, что также повышает доступность ресурсов.

- Однако обязать банки финансировать сомнительные проекты означает фактически поставить их под удар, ведь Центробанк требует от них резервировать плохие или рискованные кредиты, - добавляет Тлисов.

Он подчеркивает, что у предпринимателей нет доверия к органам власти и институтам развития. Связано это с тем, что после получения даже минимальной субсидии в компанию приходят всевозможные проверяющие органы, поэтому бизнес не всегда готов обращаться за господдержкой. Микробизнес же, в принципе, не может на нее рассчитывать, так как она предполагает наличие залогового имущества.

- Необходима более широкая просветительская работа среди деловых людей. Важна также работа МСП Банка. Раньше его деньги в субъекты СКФО просто не доходили, требования к проектам были достаточно жесткие. Предложения, поддержанные этой структурой на Северном Кавказе, можно пересчитать по пальцам. Поэтому необходимо докапитализировать региональные институты развития, чтобы они точечно финансировали малые предприятия на более льготных условиях, - заключил Тлисов.