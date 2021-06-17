Новости

Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается 18:21
Умерла звезда европейского кино Лили Веидинг 18:21
Гражданин США приговорен к четырем годам колонии за взятку 18:15
Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей 18:11
Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы 18:05
Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58
ФАС подготовит меры по стабилизации цен на уголь 17:51
Путь на российский юг на автомобиле станет проще с 2023 года 17:51
Захарова: Заявления США об информационной открытости противоречат реальности 17:46
"ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за защитника Хакими 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 18:00

Ставки слишком высоки

На Ставрополье кредиты для бизнеса выгодно брать только аграриям
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 132(8483)
В январе-марте 2021 года краевому бизнесу банки предоставили кредиты на 72,5 миллиарда рублей, что на 45,3 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные привел Центробанк.

При этом Ставрополье - лидер по предпринимательским займам среди всех субъектов СКФО. В крае выдано 86,5 процента кредитов, полученных юридическими лицами и ИП Северного Кавказа.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Суд обязал глав ликвидированных компаний отвечать перед кредиторами

- Положительная динамика в кредитовании бизнеса сформировалась в большей степени благодаря реализации инвестиционных проектов в сфере тепличного хозяйства. На долю сельхозпредприятий приходится почти половина (45,2 процента) всей ссудной задолженности корпоративных заемщиков края, - заявил управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Кредитный портфель предприятий региона, по данным на первое апреля, составил 228,2 миллиарда рублей, увеличившись на шесть процентов по сравнению с той же датой прошлого года. При этом у малых и средних предприятий (МСП) и ИП он составил 87,2 миллиарда, прибавив 12,9 процента.

Аграрии вынужденно являются самыми активными пользователями банковских услуг. Нехватка оборотных средств на текущие работы, отсутствие свободных денег на модернизацию и реализацию новых проектов - основные причины, тормозящие развитие бизнеса, в том числе в сфере АПК. Сельхозпроизводителям проще в том плане, что они могут пользоваться программой льготного кредитования, введенной в 2017 году. И спрос на нее только растет.

- Благодаря льготным кредитам только за последние два года в крае реализовано 18 крупных инвестпроектов на сумму более 33 миллиардов рублей. Модернизация производства и мелиоративных систем, внедрение новых технологий - то, что позволит нам вывести агропромышленный комплекс Ставрополья на качественно новый уровень, - считает и. о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

Нехватка оборотных средств на текущие работы, отсутствие денег на модернизацию и новые проекты - основные причины, тормозящие развитие бизнеса

Как уточнили в региональном минсельхозе, претендовать на получение займов по льготным ставкам могут как растениеводы, так и животноводы. Квота есть у тех, кто занимается переработкой сахарной свеклы - это направление после прошлогоднего неурожая и ценовых колебаний на сахар находится в зоне особого внимания. Отдельной строкой выделены малые хозяйства, их доля в общем портфеле льготного кредитования составляет 10 процентов.

- По-прежнему самыми востребованными остаются краткосрочные ссуды на пополнение оборотных средств в период сезонных полевых работ. На них приходится около 350 заявок. Лимит субсидий, предоставленный краю для финансирования краткосрочных кредитов, позволит нашим аграриям до конца года получить еще порядка 15 миллиардов рублей, - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков

Предельный размер кредита, установленный на третий квартал 2021 года, - полтора миллиарда рублей для птицеводов и один миллиард для остальных аграриев. Наиболее активно программой пользуются растениеводы, на их долю пришлось более половины ссуд (14 миллиардов рублей). Животноводам выдано 5,5 миллиарда, производителям молочной продукции - полтора миллиарда. Также растет кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли, на сегодняшний день они получили льготные займы на 2,4 миллиарда.

А вот для других представителей бизнеса банковские услуги по-прежнему являются слишком дорогим удовольствием. Так, по словам уполномоченного по делам предпринимателей Ставропольского края Кирилла Кузьмина, несмотря на различные меры господдержки, доступность заемных средств так и не повысилась:

- К примеру, малому и среднему бизнесу они все так же недоступны. Стало только хуже. Льготные ставки, разные программы государственной поддержки касаются менее одного процента всех предпринимателей. Льготная ставка - это вообще инструмент неработающий, потому что средств выделяется немного. Основные финансы сосредоточены в банках, а они дают деньги под большой рыночный процент. Бизнес его не потянет.

По мнению Кузьмина, нужны не льготы, а снижение ключевой ставки, чтобы предприниматели могли брать ссуды под три-пять процентов годовых.

Директор Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Азамат Тлисов считает: проблема в том, что бизнесмены СКФО, как бы активно институты развития ни пытались рекламировать свои возможности, все еще плохо разбираются в действующих мерах поддержки. В Ставропольском крае по сравнению с республиками ситуация лучше. В регионе достаточно крупных предприятий, и у сопутствующего им малого бизнеса больше возможностей для получения финансирования. В крае работает много банков, что также повышает доступность ресурсов.

Минцифры: Льготные кредиты на цифровизацию стали доступны для МСП

- Однако обязать банки финансировать сомнительные проекты означает фактически поставить их под удар, ведь Центробанк требует от них резервировать плохие или рискованные кредиты, - добавляет Тлисов.

Он подчеркивает, что у предпринимателей нет доверия к органам власти и институтам развития. Связано это с тем, что после получения даже минимальной субсидии в компанию приходят всевозможные проверяющие органы, поэтому бизнес не всегда готов обращаться за господдержкой. Микробизнес же, в принципе, не может на нее рассчитывать, так как она предполагает наличие залогового имущества.

- Необходима более широкая просветительская работа среди деловых людей. Важна также работа МСП Банка. Раньше его деньги в субъекты СКФО просто не доходили, требования к проектам были достаточно жесткие. Предложения, поддержанные этой структурой на Северном Кавказе, можно пересчитать по пальцам. Поэтому необходимо докапитализировать региональные институты развития, чтобы они точечно финансировали малые предприятия на более льготных условиях, - заключил Тлисов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб