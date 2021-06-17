Что даст Дагестану перебазирование Каспийской флотилии

Новости

Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается 18:21
Умерла звезда европейского кино Лили Веидинг 18:21
Гражданин США приговорен к четырем годам колонии за взятку 18:15
Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей 18:11
Французская прокуратура потребовала для Саркози 6 месяцев тюрьмы 18:05
Реаниматолог рассказал подробности о спасении датчанина Эриксена 17:58
ФАС подготовит меры по стабилизации цен на уголь 17:51
Путь на российский юг на автомобиле станет проще с 2023 года 17:51
Захарова: Заявления США об информационной открытости противоречат реальности 17:46
"ПСЖ" предложил 70 миллионов евро "Интеру" за защитника Хакими 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 18:25
Рубрика: Власть

Вакансии приплыли

Что даст Дагестану перебазирование Каспийской флотилии
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 132(8483)
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал строительство сооружений для Каспийской флотилии. Ему доложили, что в регионе военное ведомство, помимо прочего, построит 73 объекта социального значения. Шойгу между тем обратил внимание на необходимость трудоустроить на крупнейшем оборонном предприятии республики - заводе "Дагдизель" - жен военнослужащих.
На новом месте базирования Каспийской флотилии смогут разместиться 54 судна. Фото: Пресс-служба главы РД На новом месте базирования Каспийской флотилии смогут разместиться 54 судна. Фото: Пресс-служба главы РД
На новом месте базирования Каспийской флотилии смогут разместиться 54 судна. Фото: Пресс-служба главы РД

В первую очередь министр осмотрел новое место базирования флотилии. Ранее основная часть ее подразделений была расположена в Астрахани. Но этот город оказался не столь выгодным с точки зрения географической локации - из-за замерзающего волжского фарватера и малых глубин выход кораблей в море здесь оказался затруднен. Решение о совершенствовании инфраструктуры флотилии приняли в августе 2017 года на заседании коллегии минобороны РФ. Основными пунктами базирования стали дагестанские города - Каспийск и Махачкала.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Шойгу отметил вклад Тверской области в оснащение армии техникой

Начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства минобороны РФ" Александр Овчаренко сообщил, что на новом месте смогут разместиться 54 судна. Уже достроены северный и южный молы, которые образовали защищенную акваторию. До конца года причальный фронт будет иметь протяженность свыше 1200 метров, а в 2022-м увеличится до 2680 метров.

Кстати, когда принималось решение о передислокации флотилии, Шойгу распорядился особое внимание уделить строительству жилья для моряков и организации медицинского и социально-бытового обслуживания их семей.

- В этом году был заселен жилой комплекс для военнослужащих на 528 квартир. На территории функционирует детский сад, готовятся к открытию магазины и отделение банка. А первого сентября 2022 года планируем открыть школу на 1200 мест, - рассказал Овчаренко.

Но только объектами для военнослужащих министерство не ограничится.

- По национальному проекту "Демография" и госпрограмме "Развитие образования" военное ведомство построит в Дагестане 73 объекта социального значения, в том числе 16 школ на девять тысяч мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 мест, - пояснил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, уже заключен 71 контракт, еще на два объекта документы подпишут в третьем квартале нынешнего года.

- Говоря о социальных объектах, строящихся в рамках передислокации Каспийской флотилии, нужно подчеркнуть, что инфраструктура эта создается в том числе и для наших граждан, которые служат сегодня на флоте. Мы проработали план строительства еще одного детского сада в районе ипподрома. Минобороны готово дать нам предложения по проекту. Нам же надо зарезервировать средства для проектирования, - отметил врио главы Дагестана Сергей Меликов, поручив заняться этим министру строительства региона.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Армия поможет повышению качества жизни россиян

Во время визита в Дагестан Шойгу также посетил расположенный в Каспийске завод "Дагдизель" - одно из старейших предприятий России, работающих в сфере дизеле- и торпедостроения. В 2015 году оно вошло в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Одно время предприятие начало приходить в упадок, оборонный заказ сильно сократился. Сейчас, как рассказал генеральный директор завода Владимир Дудчак, ситуация стала намного лучше. Два года назад здесь выпустили продукции на 600 миллионов рублей, в 2020-м - уже на 1,2 миллиарда, в нынешнем планируется увеличить прибыль до четырех миллиардов.

В цехах разрабатывается и изготавливается морское подводное оружие для ВМФ, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения. Дудчак доложил министру, что предприятие полностью выполняет гособоронзаказ - речь идет как о выпуске новых изделий, так и о регламентном обслуживании и продлении сроков эксплуатации ранее изготовленного оборудования.

- Мы вкладываем серьезные средства в работу предприятия - более трех миллиардов рублей. Поэтому просим обратить внимание на трудоустройство жен военнослужащих, - заметил Шойгу.

На заводе уже разработали стратегию выпуска гражданской продукции до 2030 года. Как сообщил руководитель службы стратегического развития "Дагдизеля" Калабег Таибов, в 2025-м "гражданка" должна принести компании 922 миллиона рублей (30,7 процента от общей прибыли). В 2021-м же этих изделий планируется продать на 152 миллиона. Так, заключен договор с Ростовским заводом сельхозмашин на 6,7 миллиона. Идут переговоры с "Ростсельмашем", который заинтересован в производстве комплектующих для автоматической коробки передач на 30 миллионов и изготовлении оснастки для "Комбайнового завода" на 25 миллионов. Обсуждается изготовление синхронных электродвигателей и электрогенераторов для компании "Алмаз-Антей". В случае успешного проведения сделки во втором полугодии этой продукции будет выпущено на 35-45 миллионов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Сергей Шойгу рассказал о рывке в развитии Вооруженных сил

На заводе идет модернизация технологических линий и оборудования для восстановления дизельного производства. Фондом развития промышленности РД выделен льготный кредит (под один процент годовых сроком на пять лет) для организации серийного производства комплектующих для поршневых двигателей. Предприятия вложат в этот проект 30 миллионов рублей собственных средств. До конца года предполагается реализовать продукцию на 14,6 миллиона. Выполнение всех этих договоров приведет к созданию дополнительных рабочих мест. Только выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения позволит трудоустроить 100 человек.

Кстати, на свободных площадях предприятия сейчас создается индустриальный парк. По словам его директора Тимура Ярахмедова, территория общей площадью 11 гектаров практически готова к приему резидентов, поданы документы на сертификацию в Ассоциацию индустриальных парков РФ. На сегодняшний день свободно восемь тысяч квадратных метров производственных помещений и три гектара земельных участков.

- В индустриальном парке будет более 600 рабочих мест, в том числе для членов семей военнослужащих Каспийской флотилии. Также надеемся наладить кооперацию завода с резидентами, ведь для увеличения выпуска гражданской продукции можно будет использовать их производственные мощности, - заключил Ярахмедов.

Между тем

Сергей Шойгу вместе с главой региона Сергеем Меликовым посетили в республике учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Они увидели, как идет подготовка морского спецназа в барокамерах и глубоководном бассейне. Военнослужащие отрабатывают погружения, приемы рукопашного и ножевого боя, обследование корабля на наличие взрывоопасных предметов, стрельбу под водой. Отряд был сформирован в 2002 году, и на данный момент он полностью укомплектован военнослужащими по контракту. Сергей Шойгу обратил внимание специалистов центра на то, что необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого бойца.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Гособоронзаказ Развитие Северного Кавказа

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет