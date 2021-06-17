В Дагестане состоялся очередной процесс по делу высокопоставленного чиновника - бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев признан виновным в получении взяток за выдачу справок об инвалидности и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 4,5 миллиона рублей. Осужденный также лишен права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет.

О том, что за определенную мзду можно было получить справку об инвалидности, являясь совершенно здоровым, в Дагестане знали многие. Документ позволял годами получать от государства денежные пособия. В республике даже бытовала присказка, что в некоторых селах девушку не возьмут замуж, если в качестве приданого у нее не будет этой бумаги.

Проверка Главного бюро медико-социальной экспертизы началась в 2018 году во время большой антикоррупционной "зачистки" в Дагестане. Тогда были арестованы десятки высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра региона и его заместителей.

Магомед Махачев, почуяв неладное, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Через несколько месяцев его задержали. Правоохранители после начатого расследования заявили об организации сотрудниками бюро преступного сообщества, члены которого получали взятки за выдачу документов об установлении инвалидности.

Согласно данным правоохранителей, они выдавали такие справки здоровым дагестанцам с 2013 года, при этом фальсифицировались акты и протоколы медико-социальной экспертизы. Коррупционный спрут охватил многие города и районы, в преступную группу входили врачи-эксперты, регистраторы и медсестры. По информации региональной прокуратуры, только за один год в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 миллионов рублей.

В 2019-м в регионе после проверки закрыли три филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы, из-за нарушений уволили около 30 сотрудников. В Дагестане прошла переаттестация людей с ограниченными возможностями. По ее результатам казна сэкономила около одного миллиарда рублей. Об этом сообщил новый руководитель ведомства Шамиль Рамазанов. Как выяснилось, справки об инвалидности выписывались даже самим работникам бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме Магомеда Махачева во время расследования данного дела был арестован его брат - руководитель одного из территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, а также брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова - депутат республиканского парламента Раджаб Абдулатипов.

В 2019 году Советский районный суд Махачкалы приговорил Ашика Махачева к пяти с половиной годам лишения свободы условно и двум миллионам рублей штрафа. В феврале 2020-го Верховный суд Дагестана при повторном рассмотрении дела посчитал, что суд первой инстанции допустил "существенные нарушения норм процессуального права и неправильно применил уголовный закон". В результате Ашику Махачеву изменили приговор и назначили четыре года колонии с выплатой штрафа в размере 6,5 миллиона рублей.

В марте 2021 года Раджаб Абдулатипов был также признан судом виновным в получении крупной взятки и в особо крупном мошенничестве. Приговором Бабушкинского районного суда Москвы ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и штрафа в размере восьми миллионов рублей. Бывшему депутату запрещено занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Примечательно то, что желающих приобрести липовые справки об инвалидности в Дагестане меньше не становится. На днях судебные приставы взыскали задолженность с жительницы республики в размере 921 тысячи рублей. По ее словам, она приобрела фиктивную справку об установлении у нее инвалидности второй группы у неизвестных ей граждан. Документ она представила в отделение Пенсионного фонда, где ей назначили соответствующую пенсию. После выявления махинации решением суда ее приговорили к условному лишению свободы на два года. Кроме того, аферистку обязали возместить причиненный ею ущерб государству, который и составил 921 тысячу рублей.