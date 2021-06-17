В недрах республики достаточно запасов пресной воды, только распределены они неравномерно. Поэтому в регионе в ближайшее время планируют провести геологоразведочные работы, чтобы найти новые источники подземных вод и повысить их качество в разрабатываемых месторождениях. Об этом договорились власти КБР с компанией "Росгеология".

- Соглашение позволит определить, запасы каких полезных ископаемых у нас есть и какими ресурсами мы обладаем. Также оно поможет решить важную социальную задачу - найти пресную воду для нужд жителей республики, - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Больше всего в воде сейчас, как ни странно, нуждается региональная столица. И геологоразведочные работы будут направлены в первую очередь на обеспечение этим жизненно важным ресурсом Нальчика.

- Несмотря на большое количество действующих подземных водозаборов, город испытывает острый дефицит воды, что связано с ростом численности населения и увеличением площади застройки. Таким образом, основной задачей является наращивание объема подаваемой населению воды, конечно же, при условии соответствия ее качества нормативным требованиям, - рассказал корреспонденту "РГ" главный гидрогеолог дирекции производства работ на ТПИ АО "Росгеология" Антон Пащенко.

По словам специалиста, найти новые источники возможно, но важно также ввести правильный режим эксплуатации уже действующих водозаборов. Основная их часть принималась в эксплуатацию несколько десятков лет назад, сроки использования большей части скважин превысили допустимые, изменились санитарные условия на местах, значительно возросла антропогенная нагрузка.

- Нужно провести целый комплекс мероприятий, включающий детальное обследование всех водозаборов, анализ режима их эксплуатации, обновление и увеличение фонда скважин, разведку и доразведку эксплуатируемых участков, чтобы увеличить объем добываемой на них воды, - добавил Пащенко. - Только при таком подходе можно изменить ситуацию с водоснабжением в лучшую сторону.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в минприроды Кабардино-Балкарии, сейчас большая часть месторождений подземных питьевых вод находится в федеральном ведении, местные власти управляют лишь незначительной частью.

- Региону в 2016 году передали в ведение мелкие источники, которые в основном используются промышленными предприятиями или снабжают малые населенные пункты, - уточнил начальник отдела природопользования минприроды КБР Мурат Макоев.

Существующие прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод в КБР составляют примерно пять миллионов кубометров в сутки (более 1,8 миллиарда в год). Столько теоретически и возможно использовать.

- Эта цифра во много раз больше той, что характеризует реальную добычу, то есть воды в регионе достаточно. В действительности в год используется около ста миллионов кубометров, то есть в 18 раз меньше годовых прогнозных запасов. Другое дело, что не всегда эту воду удобно транспортировать в конкретный населенный пункт, особенно это касается некоторых горных территорий республики в Эльбрусском и Черекском районах. Ресурс надо правильно перераспределить. Зачастую в горных районах просто нельзя пробурить скважину, но можно питать населенные пункты с помощью родников или создавать системы переброски воды, - считает Макоев.

Основные запасы воды располагаются в северо-восточной части КБР и относятся к Восточно-Предкавказскому бассейну пластовых и блоково-пластовых напорных вод. Речь идет о 15 месторождениях с общим запасом 896,8 тысячи кубометров в сутки. Основными эксплуатационными водоносными горизонтами здесь являются подземные воды нижне-, среднечетвертичных и акчагыл-апшеронских отложений.

Качество подземных вод достаточно высокое, минерализация ни в одном из месторождений не превышает допустимых требований, а содержание нормируемых компонентов в подавляющем большинстве случаев находится в пределах государственных стандартов. Однако слабо защищенные водоносные горизонты средне-, верхнечетвертичных отложений находятся под угрозой антропогенного загрязнения.

За качеством воды в регионе тщательно следит Роспотребнадзор. Централизованное водоснабжение населения Кабардино-Балкарии осуществляется из 329 источников, из них 326 - подземных и три - поверхностных. Вода подается по 193 водопроводам. Лабораторный мониторинг проводится в 73 населенных пунктах и 96 мониторинговых точках. Согласно данным ведомства, показатели в последние годы остаются стабильными, хотя есть и недостатки.

"Основные причины низкого качества питьевой воды - отсутствие или недостаточная эффективность санитарных мероприятий, проводимых для предотвращения загрязнения, в том числе несоблюдение границ зон санитарной охраны источников, нарушение нормативного порядка водохозяйственной деятельности, высокая изношенность разводящих сетей, загрязнение источников в результате хозяйственной деятельности, использование устаревших технологий водоподготовки", - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии. .

Кстати

Помимо воды в рамках подписанного соглашения в республике будут искать и другие полезные ископаемые: вольфрам, молибден, нефть, термальные воды, промышленные запасы бентонитовых глин, шпатов и туфовых залежей, ценные породы камней (гранит, диорит, диабазовые порфириты) и многое другое. Разведывательные работы проведут с помощью самых современных технологий. Кстати, при бурении геологоразведочных скважин планируется использовать оборудование, изготовленное в республике на Терском заводе алмазного инструмента.

Сейчас "Росгеология" ведет в Кабардино-Балкарии поиск и оценку месторождений рудного золота. В прошлом году геологи нашли на территории региона залежи драгоценного металла с полезным содержанием 80-90 тонн. На данный момент это самое крупное месторождение золота в европейской части России, к его открытию ученые шли почти 90 лет. Уже подготовлена ресурсная база для создания в республике золотодобывающей отрасли.