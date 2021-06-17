Новости

Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию 17:20
Захарова: Москва надеется, что заявления лидеров G7 о России - не пустые слова 17:07
Володин сравнил заявления Обамы и Байдена о России 16:55
Болгария потребовала от США доказательства вины попавших под санкции лиц 16:41
В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19 16:34
Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире 16:27
Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе 16:27
В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом 16:24
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов 16:23
"Служба-112" из Ростова пришла на помощь пенсионерам из Керчи 16:22
Путин: Лучше объединить усилия с США в борьбе против хакеров, чем "собачиться" 16:20
Путин призвал Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитниками 16:17
Глава Apple назвал главное отличие Android от iOS 16:09
Советник Зеленского предложить расстрелять оппозицию 16:08
В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне под Москвой 16:03
Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации 15:45
Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане 15:38
Умер актер и оператор, один из создателей "ДМБ" Анатолий Сусеков 15:35
Путин: Байден выглядит бодро и делает все искусно 15:27
Разработчики "Спутника V" предложат дозу вакцины от индийского штамма 15:15
Путин назвал главные качества эффективного управленца 15:10
Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала" 15:10
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб 15:10
Тропический ливень затопил Ростов и оставил без света 3500 человек 15:09
В Башкирии в озере утонули мужчина и его падчерица 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 17:07

Разведка подземелья

В Кабардино-Балкарии будут искать новые источники пресной воды
Текст: Сухарев Михаил (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 132(8483)
В недрах республики достаточно запасов пресной воды, только распределены они неравномерно. Поэтому в регионе в ближайшее время планируют провести геологоразведочные работы, чтобы найти новые источники подземных вод и повысить их качество в разрабатываемых месторождениях. Об этом договорились власти КБР с компанией "Росгеология".
Питьевая вода бывает на вес золота. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Питьевая вода бывает на вес золота. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Питьевая вода бывает на вес золота. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

- Соглашение позволит определить, запасы каких полезных ископаемых у нас есть и какими ресурсами мы обладаем. Также оно поможет решить важную социальную задачу - найти пресную воду для нужд жителей республики, - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Под Азовским морем нашли запасы пресной воды

Больше всего в воде сейчас, как ни странно, нуждается региональная столица. И геологоразведочные работы будут направлены в первую очередь на обеспечение этим жизненно важным ресурсом Нальчика.

- Несмотря на большое количество действующих подземных водозаборов, город испытывает острый дефицит воды, что связано с ростом численности населения и увеличением площади застройки. Таким образом, основной задачей является наращивание объема подаваемой населению воды, конечно же, при условии соответствия ее качества нормативным требованиям, - рассказал корреспонденту "РГ" главный гидрогеолог дирекции производства работ на ТПИ АО "Росгеология" Антон Пащенко.

По словам специалиста, найти новые источники возможно, но важно также ввести правильный режим эксплуатации уже действующих водозаборов. Основная их часть принималась в эксплуатацию несколько десятков лет назад, сроки использования большей части скважин превысили допустимые, изменились санитарные условия на местах, значительно возросла антропогенная нагрузка.

- Нужно провести целый комплекс мероприятий, включающий детальное обследование всех водозаборов, анализ режима их эксплуатации, обновление и увеличение фонда скважин, разведку и доразведку эксплуатируемых участков, чтобы увеличить объем добываемой на них воды, - добавил Пащенко. - Только при таком подходе можно изменить ситуацию с водоснабжением в лучшую сторону.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в минприроды Кабардино-Балкарии, сейчас большая часть месторождений подземных питьевых вод находится в федеральном ведении, местные власти управляют лишь незначительной частью.

- Региону в 2016 году передали в ведение мелкие источники, которые в основном используются промышленными предприятиями или снабжают малые населенные пункты, - уточнил начальник отдела природопользования минприроды КБР Мурат Макоев.

Фото: Из личного архива Игоря Масика.
Российские ученые предложили Крыму экологичные и компактные опреснители

Существующие прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод в КБР составляют примерно пять миллионов кубометров в сутки (более 1,8 миллиарда в год). Столько теоретически и возможно использовать.

- Эта цифра во много раз больше той, что характеризует реальную добычу, то есть воды в регионе достаточно. В действительности в год используется около ста миллионов кубометров, то есть в 18 раз меньше годовых прогнозных запасов. Другое дело, что не всегда эту воду удобно транспортировать в конкретный населенный пункт, особенно это касается некоторых горных территорий республики в Эльбрусском и Черекском районах. Ресурс надо правильно перераспределить. Зачастую в горных районах просто нельзя пробурить скважину, но можно питать населенные пункты с помощью родников или создавать системы переброски воды, - считает Макоев.

Основные запасы воды располагаются в северо-восточной части КБР и относятся к Восточно-Предкавказскому бассейну пластовых и блоково-пластовых напорных вод. Речь идет о 15 месторождениях с общим запасом 896,8 тысячи кубометров в сутки. Основными эксплуатационными водоносными горизонтами здесь являются подземные воды нижне-, среднечетвертичных и акчагыл-апшеронских отложений.

Качество подземных вод достаточно высокое, минерализация ни в одном из месторождений не превышает допустимых требований, а содержание нормируемых компонентов в подавляющем большинстве случаев находится в пределах государственных стандартов. Однако слабо защищенные водоносные горизонты средне-, верхнечетвертичных отложений находятся под угрозой антропогенного загрязнения.

За качеством воды в регионе тщательно следит Роспотребнадзор. Централизованное водоснабжение населения Кабардино-Балкарии осуществляется из 329 источников, из них 326 - подземных и три - поверхностных. Вода подается по 193 водопроводам. Лабораторный мониторинг проводится в 73 населенных пунктах и 96 мониторинговых точках. Согласно данным ведомства, показатели в последние годы остаются стабильными, хотя есть и недостатки.

В КБР открыли месторождение золота с запасами в 90 тонн

"Основные причины низкого качества питьевой воды - отсутствие или недостаточная эффективность санитарных мероприятий, проводимых для предотвращения загрязнения, в том числе несоблюдение границ зон санитарной охраны источников, нарушение нормативного порядка водохозяйственной деятельности, высокая изношенность разводящих сетей, загрязнение источников в результате хозяйственной деятельности, использование устаревших технологий водоподготовки", - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии. .

Кстати

Помимо воды в рамках подписанного соглашения в республике будут искать и другие полезные ископаемые: вольфрам, молибден, нефть, термальные воды, промышленные запасы бентонитовых глин, шпатов и туфовых залежей, ценные породы камней (гранит, диорит, диабазовые порфириты) и многое другое. Разведывательные работы проведут с помощью самых современных технологий. Кстати, при бурении геологоразведочных скважин планируется использовать оборудование, изготовленное в республике на Терском заводе алмазного инструмента.

Сейчас "Росгеология" ведет в Кабардино-Балкарии поиск и оценку месторождений рудного золота. В прошлом году геологи нашли на территории региона залежи драгоценного металла с полезным содержанием 80-90 тонн. На данный момент это самое крупное месторождение золота в европейской части России, к его открытию ученые шли почти 90 лет. Уже подготовлена ресурсная база для создания в республике золотодобывающей отрасли.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков: Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб