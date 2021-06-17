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17.06.2021 12:19

Море зовет

Как "налоговый маневр" отразился на ИТ-секторе Калининградской области
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 132(8483)
Льготы для ИТ-сектора, которые Калининградская область предоставляет своим инвесторам с 2018 года, перестали быть уникальными. В начале 2021-го на всей территории страны начал действовать так называемый налоговый маневр. Благодаря ему общая нагрузка по страховым взносам для айтишников снизилась с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль - с двадцати до трех процентов.
Калининградским компаниям приходится бороться за кадры с коллегами по всему миру. Фото: Максим Боговид/РИА Новости Калининградским компаниям приходится бороться за кадры с коллегами по всему миру. Фото: Максим Боговид/РИА Новости
Калининградским компаниям приходится бороться за кадры с коллегами по всему миру. Фото: Максим Боговид/РИА Новости

Однако интерес ИТ-компаний к самому западному российскому региону не уменьшился. С одной стороны, общероссийский "налоговый маневр" доступен не всем разработчикам. С другой стороны, факторы, привлекающие в эксклав высокотехнологичный бизнес, связаны не только с финансовыми преференциями.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Успешный эксперимент

Вообще-то налоговые и страховые льготы получают все резиденты калининградской особой экономической зоны, а не только айтишники. Но есть нюанс. В 2018 году планку входа в ОЭЗ для инвесторов, реализующих ИТ-проекты, существенно снизили - со 150 миллионов до одного миллиона рублей. Тогда же резидентам разрешили отчислять в качестве страховых взносов 7,6 процента от зарплаты новых сотрудников. При этом старые преференции ОЭЗ сохранились: нулевой налог на прибыль и на имущество, фиксированная арендная плата и многое другое.

Реформа 2018 года спровоцировала массовое паломничество айтишников в Калининградскую область. По состоянию на конец мая 2021-го в реестре резидентов особой экономической зоны находились 37 компаний, которые реализуют проекты в сфере ИТ, научных исследований и разработок.

В какой-то мере общероссийский "налоговый маневр" стал продолжением калининградского эксперимента. Теперь платить 7,6 процента от зарплаты сотрудников в государственные страховые фонды могут не только резиденты калининградской ОЭЗ, но и другие российские айтишники. Именно эту льготу представители отрасли называют самой важной.

Новые льготы малому бизнесу повысят уровень цифровизации

- Мы производим интеллектуальный продукт, расходы на оплату труда сотрудников превышают 90 процентов всех наших трат, - рассказывает Александр Корнилов, генеральный директор ИТ-резидента калининградской особой экономической зоны "НеоХоум". - Поэтому льготы при уплате страховых взносов стали основным фактором, определившим в 2018 году место для реализации нашего проекта.

Холодильник застрял на границе

Команда разработчиков во главе с Александром Корниловым создает интеллектуальные платформы для бытовой и промышленной техники. Такие, к примеру, как "умный холодильник", который сообщает об отключении электричества, протечках воды, задымлении, открытой двери. Команда небольшая - пять человек. В прошлом году штат должен был расшириться, но пандемия внесла свои коррективы.

- Некоторые наши заказчики заморозили финансирование ИТ-проектов, - продолжает Александр Корнилов. - Кроме того, мешают проблемы с вывозом товаров из Калининградской области. Вот конкретный пример. Нам прислали из другого российского региона холодильник, который мы оснастили умной электроникой и протестировали. Отправляем обратно партнеру. Холодильник изготовлен на российском заводе, у него есть серийный номер, нанесенный в виде наклейки. Но таможня потребовала тиснение - по их мнению, наклейка не подтверждает, что товар не был завезен из-за границы в режиме свободной таможенной зоны. В результате пришлось растаможить российский холодильник. Эти моменты, конечно, сдерживают развитие. Немного завидую коллегам из других субъектов РФ, которые теперь также имеют доступ к льготам при уплате страховых взносов, но не сталкиваются с нашими проблемами, связанными с таможней и границей. С точки зрения инвестиционной привлекательности региона очень важно упростить порядок вывоза изделий.

Айтишники продолжили получать статус резидентов калининградской ОЭЗ и в текущем году

Переезжать из Калининградской области в "большую Россию", впрочем, компания не планирует. Во-первых, она уже потратила существенные ресурсы на релокацию команды. Во-вторых, по словам самих разработчиков, их держит на месте комфортная среда, близость моря, мягкий прибалтийский климат.

Где жить хорошо

Такой фактор, как высокое качество жизни, привлекал в Калининградскую область айтишников задолго до перезагрузки законодательства об ОЭЗ. В эпоху всеобщей удаленки он вновь вышел на передний план. Однако акценты сместились. Раньше калининградские ИТ-компании использовали комфортную среду как аргумент при поиске сотрудников в других российских регионах. Сейчас востребованные в отрасли специалисты сами переезжают в Янтарный край на постоянное место жительства. Но работать они при этом могут в любой другой точке мира удаленно.

- Пандемия стерла все границы, - рассуждает руководитель некоммерческого ИТ-сообщества Google Developers Group Kaliningrad, представитель российско-финского издателя и разработчика игр Panzerdog Мария Круглова. - Работодатели, которые раньше признавали только офисный режим работы, поняли, что удаленка при должной организации процесса не влияет на конечный результат. А это значит, что совершенно не обязательно тратить деньги на релокацию сотрудников, что кадры можно искать во всех российских регионах, странах СНГ и так далее. Это позитивный эффект с точки зрения калининградской ИТ-отрасли. Однако и работники оценили плюсы удаленки. Теперь им еще проще жить в Калининградской области, а зарабатывать в Москве, Сингапуре или США. То есть калининградским компаниям приходится бороться за кадры с коллегами по всему миру.

"Малыши" остались без льгот

Если же говорить о запуске новых проектов, комфортная среда продолжает играть существенную роль при выборе места постоянного базирования ИТ-организации. Важен и административный фактор. В результате айтишники продолжили получать статус резидентов калининградской ОЭЗ и в текущем году. К примеру, крупнейший участник российского рынка аутсорсинговых контактных центров VOXYS в ближайшие дни откроет в Калининграде свою ИТ-лабораторию.

- Достоинства Калининградской области не ограничиваются наличием ОЭЗ. Безусловно, льготы особой экономической зоны - существенный элемент для бизнеса, но важно понимать, что сложившийся в Калининграде режим наибольшего благоприятствования для инвесторов - многосоставной феномен, - комментирует ситуацию операционный директор VOXYS Юлия Молчанова. - Для нас привлекательность Калининградской области складывается из кадрового потенциала, близости внешних рынков, постоянной готовности администрации к взаимодействию с резидентами ОЭЗ.?Добавлю, что план стратегического развития компании предполагает зарубежную экспансию. В Европе нам интересны прежде всего Литва и Венгрия. В этом смысле Калининградская область является уникальным субъектом РФ, способным стать форпостом экспансии в Европу нашей экспертизы и ИТ-продуктов.

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Есть и еще один важный момент. Общероссийский "налоговый маневр" доступен не всем айтишникам, а только тем, кто соответствует ряду критериев. Во-первых, штат предприятия не может быть меньше семи человек. Во-вторых, оно должно получать не менее 90 процентов своих доходов от разработки программного обеспечения, проектирования компьютерных систем или производства электроники.

- По нашим оценкам, только у 25-30 процентов калининградских ИТ-компаний штат превышает семь человек, - продолжает Мария Круглова. - Многие работают с фрилансерами, привлекают специалистов на короткое время под конкретные проекты. Это обычная практика для индустрии. Теперь "малышам" придется либо подтянуть своих фрилансеров в штат, что сопряжено с неудобствами и дополнительными расходами, либо смириться с тем, что их продукция станет менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией компаний, получивших льготы. Вопрос, безусловно, требует решения на федеральном уровне.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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