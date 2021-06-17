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17.06.2021 12:35
Рубрика: Культура

Начались съемки нового фильма Сергея Бодрова-старшего

Текст: Сусанна Альперина
В Санкт-Петербурге начались съемки нового фильма Сергея Бодрова-старшего "Дышите свободно". Главный герой (Евгений Ткачук) - человек, который заикается. Снимает картину кинокомпания Сергея Сельянова СТВ при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото: Sony Pictures Фото: Sony Pictures
Фото: Sony Pictures

"Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в девяностых, - говорит продюсер Сергей Сельянов, - и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга - заикания, и он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет он говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема, и вот семь месяцев назад он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу".

Фото: instagram.com/emironovofficial
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В фильме также снимались Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Ваня Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и другие.

Более подробно о сюжете можно узнать из синопсиса, который прислан в редакцию "РГ". Главный герой фильма - Илья (Евгений Ткачук) сильно заикается. Это мешает личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) - гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь - молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать...

В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures.

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