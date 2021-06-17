Почему производство видеоконтента в регионах стало нерентабельным

Региональные продакшн-студии, операторы и видеографы подсчитывают убытки и закрывают проекты.

С мая по октябрь на Новгородчине сезон свадеб. В июне - выпускные вечера. Строительные компании летом сдают объекты и проводят рекламные кампании. Операторы и продакшн-студии на этом стремятся заработать - съемка праздничного, корпоративного, рекламного видео.

Однако уже примерно половина свадеб проводятся без съемки видео. Получить трехминутный ролик и часовую видеозапись за 15 или даже 60 тысяч рублей хотят не все, рассказывает организатор свадеб Елена Филиппова.

Казалось бы, одна из ниш регионального продакшна - новости и программы федеральных каналов. Съемки репортажей и документальных фильмов под заказ Москвы. Однако цены на эту работу падают последние пять лет и достигли минимума за всю новейшую историю телевидения и интернет-проектов.

Телеканалы сегодня больше не хотят платить за региональный контент по прежним ставкам. Дело в том, что с конца девяностых и практически все нулевые годы гонорары и цены на репортажи были привязаны к доллару. Один репортаж - 200 долларов. Это средняя цена по рынку. От доллара в разговорах и оплате избавились. Сегодня только рубли, но, по логике, должно быть 14-15 тысяч рублей. Перелом произошел года три-четыре назад. И сейчас эфирные каналы предлагают регионам работать за сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а интернет-платформы, бывает, предлагают снимать и за одну-три тысячи рублей.

При наличии бюджета на съемки предпочтение отдадут петербургской или московской съемочной группе

Если заложить в бюджет продакшна даже минимальную зарплату в месяц на уровне 20 тысяч рублей, то на одного автора-оператора должно приходиться минимум пять репортажей. Ведь мы не забываем об амортизации оборудования, налогах. Хотим увеличить съемочную группу или доход - пропорционально увеличиваем количество съемок. Поэтому точка безубыточности в репортажной съемке сегодня - от 15 тысяч рублей за один материал. И это минимальный доход, который не позволит дотянуться даже до среднего по региону. Все, что ниже, - это работа ради работы и убытки.

Любопытная особенность новгородской продакшн-индустрии - почасовая оплата. Если в Москве или Питере оператор с оборудованием нанимается на рабочий день, то в Великом Новгороде - можно заказать - на один час, можно на два, три. Расценки - две тысячи рублей за съемочный час, от трех тысяч рублей за монтаж. Крупные компании заказывают съемки и привозят съемочные группы из Москвы или Санкт-Петербурга.

Перспективная ниша регионального продакшна - блогеры. Политики, бизнесмены, общественные активисты мечтают о лайках и просмотрах в сети. Многие из них не умеют ни говорить, ни снимать, но хотят видеть себя на экранах, пусть даже не мониторов. Поэтому за идеи роликов, сценарии, режиссуру и съемку видео готовы платить. Один съемочный день - 10-15 тысяч рублей. И, как правило, одним днем не обходится. Средний выпуск видеоинтернет-проекта на 10-15 минут - от 50 тысяч рублей. Но таких клиентов у компаний не много, заказы не часты.

"Входной билет" в региональный продакшн-бизнес сегодня начинается от 100 тысяч рублей. Провинциальный продакшн - это мелкий бизнес, больше напоминающий хобби без стабильности и четких перспектив.