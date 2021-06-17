Недавно правительство РФ утвердило программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике. Сейчас Минвостокразвития разрабатывает конкретные мероприятия по ее реализации - их должны представить к середине июля. Свои предложения в этот план действий внесли и арктические регионы СЗФО.

По данным последней переписи, на Северо-Западе насчитывается более 15 тысяч представителей коренных малочисленных народов в семи регионах.

По расчетам авторов, программа господдержки должна стимулировать экономическую деятельность коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Для этого на их территориях планируется развивать промышленную и технологическую инфраструктуру. Производителям будут субсидировать затраты на покупку оборудования для переработки мяса и рыбы, а также помогать в развитии художественных промыслов. Оленеводство, которое сегодня относят к животноводству, станет отдельной отраслью сельского хозяйства.

Среди приоритетов - продвижение продукции на российском и международном рынках. Эта часть программы включает помощь в сертификации и лицензировании, выстраивании логистики и маркетинговой стратегии. Государство также частично возьмет на себя экспортные затраты КМНС. К слову, особым спросом за рубежом пользуется продукция северных хозяйств из оленины и дикоросов.

Важно, что представителей коренных народов будут обучать тому, как открыть свое дело и правильно его вести. С этой целью впервые разрабатывается федеральный образовательный стандарт "специалист северного хозяйства".

- Сегодня в Ненецком округе каждое из хозяйств идет по своему пути, практически у всех есть идеи по развитию, но им не хватает финансовой и консультационной поддержки, - отмечает заместитель губернатора по делам ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Валентина Зганич. - Мало получить современную материально-техническую базу - необходимы знания, чтобы грамотно ее использовать. Для этого нужны обучающие семинары и системный подход к подготовке кадров.

Коренные народы в основном проживают на обширных труднодоступных территориях - в НАО это зачастую голая тундра, где нет ни связи, ни дорог, ни прочей инфраструктуры. Как тут вести бизнес? Обеспечение мест расселения КМНС интернетом и мобильной связью также прописано в программе. Кроме того, там будут развивать туристическую инфраструктуру - это относительно новое направление для коренных народов.

Если в Скандинавских странах проживает один-два коренных малочисленных народа, то у нас их 47 в 28 субъектах РФ

В числе 13 видов их традиционных занятий особое место занимают рыболовство и охота. Главная проблема - доступ к биоресурсам. Представители КМНС получают квоты на их добычу, но порой лимиты сокращают, а условия промысла ужесточаются. При этом аборигену нередко приходится долго доказывать, что он не браконьер. К тому же по разным причинам - например, из-за пожаров и вырубок леса - уменьшается сама ресурсная база.

В этих условиях любые ограничительные меры ухудшают положение людей, для которых охота и рыбалка - не прихоть, а средство заработка и пропитания, считает президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

Порой регионам удается решать вопросы с доступом к биоресурсам для конкретных территорий. Так, в новые правила рыболовства для Северного бассейна вошли предложения жителей Ненецкого округа. В его состав включили Карскую губу, и с 1 сентября в прибрежных поселках Амдерма и Усть-Кара можно будет законно заниматься любительским и традиционным рыболовством - прежде за это грозили штрафы. Введены и другие послабления для северных рыбаков.

Такой региональный подход совершенно оправдан, полагает руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

- Если в Скандинавских странах проживает один-два коренных малочисленных народа, то у нас их 47 в 28 субъектах РФ. И они сильно отличаются по условиям и укладу жизни. На федеральном уровне просто невозможно отрегулировать все это в равной степени для всех. Единый нормативный акт, полностью устраивающий оленеводов или рыбаков Ямала, может ущемлять интересы жителей других территорий. Поэтому сами регионы должны регулировать все нюансы, но обязательно во взаимодействии с представителями коренных народов, - отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в ходе дискуссии на Петербургском экономическом форуме.

Арктическая зона осваивается все активнее, и разработка месторождений порой негативно сказывается на местах традиционного промысла. У всех на слуху экологическое ЧП с разливом топлива в Норильске, утечки нефтесодержащей жидкости периодически происходят в Ненецком округе и Коми. Как соблюсти баланс между экономическим развитием и сохранением своих территорий - один из главных вопросов, волнующих коренные народы.

В последнее время крупные добывающие компании заключают соглашения о взаимодействии с объединениями КМНС и даже отдельными общинами. Бизнес оказывает им самую разную поддержку - от строительства жилья до издания азбук исчезающих северных языков.

Некоторые регионы ввели этнологическую экспертизу при освоении месторождений: она оценивает воздействие на традиционный уклад жизни коренных народов. Этот опыт предполагается распространить на всю страну.