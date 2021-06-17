В Северодвинске остановили пылевую бурю на золоотвале ТЭЦ

В городе Северодвинске Архангельской области на недействующем золоотвале ТЭЦ-1 возникла пылевая буря. Из-за жаркой погоды угольная зола пересохла, и сильный ветер поднял ее в воздух. Густое пылевое облако накрыло въезд в Северодвинск. Жители города наблюдают его уже несколько дней.

- Специалисты ТЭЦ-1 организовали точечную проливку золошлаков, - сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. - Это позволило локализовать выброс пыли и избежать ее дальнейшего распространения. Сейчас проливка продолжается.

Это уже не первый случай пыления золоотвала. Аналогичная проблема возникала после нескольких жарких дней в мае.

В министерстве отметили, что Северодвинскую ТЭЦ-1 к концу 2023 года предполагается перевести на природный газ - наиболее безвредный вид топлива.