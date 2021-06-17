Сегодня многие крупнейшие компании нашей страны уделяют пристальное внимание стандартам ESG - экологического, социального и корпоративного управления. В их числе - Архангельский ЦБК. О том, почему лесопромышленный комплекс, особенно целлюлозно-бумажная промышленность, просто не могут не принимать во внимание эти стандарты, о программе повышения экологической эффективности компании, утвержденной в феврале Минпромторгом России, рассказал "Российской газете" член совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак:

Владимир Крупчак: Пандемия привела к долгосрочным изменениям в том, как мы мыслим, работаем и живем. Фото: Архив АЦБК

- Пандемия привела к долгосрочным изменениям в том, как мы мыслим, работаем и живем. Уже четко выявились три тренда: изменение климата и связанная с ним декарбонизация экономики, ответственное потребление и необходимость технологических инноваций.

Архангельский ЦБК - якорное предприятие австрийской группы компаний Pulp Mill Holding - служит примером инвестиций в компанию, которая вносит наиболее эффективный вклад в переход к менее углеродоемкой экономике. Сегодня АЦБК является национальным лидером международного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project - международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). Предприятие занимает передовые позиции и в поддержании тренда на ответственное потребление.

Сегодня уровень успешности компании измеряется не только прибылью, но и следованием стандартам ESG. То есть социальные обязательства и принципы устойчивого развития становятся одними из главных составляющих для бизнеса. В апреле независимое кредитное рейтинговое агентство RAEX-Europe включило АО "Архангельский ЦБК" в обновленный интегральный ESG-рэнкинг: предприятие заняло 59-е место из 110 российских бизнес-структур 20 отраслей.

Сегодня индексы ESG - это оценка кредитного рейтинга компании, что крайне актуально для целлюлозно-бумажной промышленности, так как все наши проекты - крайне капиталоемкие. Мы понимаем: чтобы рассчитывать на инвестиции, предприятие должно контролировать выбросы парниковых газов, сокращать образование отходов и перерабатывать их, восстанавливать лес, не истощать природные ресурсы и так далее.

"Принципы ответственного инвестирования" ООН содержат 17 позиций, девять из которых касаются экологии и климата. Без этой повестки нам трудно конкурировать в мире: АЦБК поставляет продукцию на экологически чувствительные европейские рынки.

Важным индикатором также является вопрос прозрачности, легальности нашей ресурсной базы - лесообеспечения, фундаментальной основы бизнеса, которая требует новых подходов в природопользовании и серьезных вложений. Это необходимо прежде всего для восстановления арендованных комбинатом лесов, которые переданы под управление нашего генерального поставщика древесного сырья - группы компаний "Титан", а это более 1,3 миллиона гектаров.

Мы интенсифицировали работу с поставщиком сырья и в направлении мониторинга парниковых газов: впервые среди российских лесозаготовительных компаний "Титан" провел инвентаризацию и количественное определение прямых и косвенных выбросов ПГ в соответствии с требованиями международного стандарта GHG Ptotocol (Протокол по парниковым газам). Холдинг как ответственный лесопользователь осуществляет различные виды деятельности, направленные на охрану и защиту лесов, лесовосстановление и так далее.

Результатом становится изъятие (поглощение) углекислого газа из атмосферы и его депонирование в различных пулах биомассы. По результатам исследований, выбросы ПГ от лесозаготовительной деятельности предприятий в 2019 году - это 163 548 тонн эквивалента диоксида углерода - были полностью компенсированы поглощениями парниковых газов в процессе лесопользования: минус 216 700 тонн эквивалента CO2.

В соответствии с принятой климатической стратегией до 2030 года ЗАО "Лесозавод 25", входящее в группу компаний "Титан", также продолжит работу по стратегическому планированию и управлению выбросами ПГ, оценке и управлению климатическими рисками и возможностями.

Экологическую модернизацию своих производств АЦБК начал еще 20 лет назад. Идея состояла в том, чтобы за счет более полного и эффективного использования ресурсов - сырья, химикатов, топлива и энергии - уменьшить образование вредных выбросов и сбросов, вместо того чтобы тратить силы и деньги на то, чтобы их очищать и обезвреживать.

Первый проект "двойного назначения" по реконструкции картонного производства с целью снижения расхода топлива был разработан в 1995 году и реализован в 1997-1998 годах с привлечением средств экологического займа Всемирного банка. Опыт оказался успешным. Выяснилось, что такие инвестиции дают двойной, а иногда и тройной эффект. И теперь любой новый проект рассматривается и оценивается нами с экономической и экологической точек зрения.

В результате намеченного обновления комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северную Двину на 45-55 процентов

За последнее десятилетие затраты Архангельского ЦБК на выполнение мероприятий с использованием принципов наилучших доступных технологий составили почти 15 миллиардов рублей.

Мы реализовали целый ряд инновационных проектов, которые оказали наибольшее влияние на технологическое развитие комбината. В сфере биотехнологий это переход на выпуск всего объема беленой сульфатной целлюлозы с использованием технологии ECF (Elemental Chlorine Free - отбеливание без использования хлора).

С 2015 года на комбинате в рамках программы технического перевооружения выполнялись масштабные мероприятия с высокой степенью экологической эффективности. Построен и введен в эксплуатацию многотопливный котел высокого давления с использованием в качестве топлива биомассы - смеси кородревесных отходов и осадка сточных вод. На производстве биологической очистки ввели более эффективные декантеры вместо пресс-фильтров для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила. На новом участке по производству полуцеллюлозы внедрены современные технологии и установлено высокоэффективное газоочистное оборудование - с его вводом прекращена эксплуатация прежнего аналогичного цеха.

В числе экологически эффективных мероприятий - реконструкция картоноделательных машин, строительство новой выпарной станции производства картона с выводом из эксплуатации прежней станции, установка нового энергетического котла с использованием низкоэмиссионных горелок и высокоэффективным газоочистным оборудованием с выводом из эксплуатации морально устаревшего котлоагрегата, модернизация объекта размещения отходов - шлакозолоотвала и многое другое.

В результате модернизации производства фиксируется четкий эффект декаплинга, подтверждающий снижение нагрузки на окружающую среду при увеличении производительности производства, что соответствует целевым ориентирам Архангельского ЦБК. За последние пять лет забор свежей речной воды сократился на восемь процентов, удельный сброс загрязняющих веществ в водоем уменьшился на шесть процентов, а выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 30 процентов. При этом производительность к 2021 году возросла на 17 процентов.

С ростом производства компания намерена существенно снизить негативное влияние на окружающую среду. Перечень наиболее доступных технологий предусматривает как наличие системы экологического менеджмента, так и реализацию масштабных проектов модернизации.

На комбинате создана интегрированная система менеджмента, включающая в том числе экологическое управление. С точки зрения состояния эколого-технологической структуры производства АЦБК выполнил профессиональную оценку текущего воздействия на окружающую среду. В целях дальнейшего повышения экологичности производства и достижения уровня воздействия на окружающую среду, соответствующего НДТ по всем технологическим показателям, было принято решение о внедрении программы повышения экологической эффективности, которая без замечаний одобрена Минпромторгом РФ.

Реализация всех мероприятий программы приведет к новой экологической трансформации Архангельского ЦБК к 2030 году. В результате намеченного обновления комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северную Двину на 45-55 процентов.

Всего программа включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Предварительные затраты на финансирование программы повышения экологической эффективности составляют 18,2 миллиарда рублей.

Продолжится работа, направленная на снижение выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, доставляющих наибольшее беспокойство жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области, которую комбинат планирует завершить к 2023 году.