Карелия в ближайшем будущем может столкнуться с нехваткой лесных ресурсов. В первую очередь на себе это ощутят перерабатывающие предприятия. Специалисты причину неординарной ситуации видят в массовых вырубках после Великой Отечественной войны, когда древесину использовали для строительства разрушенных предприятий и жилых домов. Выйти из положения можно путем лесовосстановления и лесопользования, в том числе и с применением более эффективного скандинавского опыта.

По мнению экспертов, нужно активнее использовать интенсивную модель, которая позволит развивать освоенные территории, а не искать новые участки.

С прошлого года в Карелии применяют и компенсационный вид лесовосстановления. Правила для компенсации вырубки утвердило правительство России, все они зафиксированы в Лесном кодексе. И региональные власти должны размещать информацию об участках, пригодных для создания "компенсационных" лесов, то есть о фонде лесовосстановления, а также данные о местах приобретения саженцев и сеянцев для посадок. Леса, вырубленные при строительстве дорог, трубопроводов, линий электропередачи, компенсируют новыми посадками. Саженцы уже появились на 252 гектарах.

В нынешнем саженцев будет значительно больше. Потребуется более пяти тысяч гектаров земель лесного фонда. При подборе площадей региональное министерство учитывает то, что они должны быть свободны от аренды, находиться на местах вырубок местным населением по договорам-купли продажи лесных насаждений для собственных нужд, на местах вырубок, в результате проведенных аукционов для выделения древесины малому и среднему бизнесу, на гарях.

- Не соглашусь с чиновниками, что леса недостаточно, - говорит эксперт Валерий Никонов. - Он есть, но находится на севере, куда сложно добраться. Чтобы там его рубить, необходимы большие затраты, особенно в логистику. Понятно, что проще взять там, где он ближе и доступней. Есть и другой вариант, который используют Скандинавские страны. Его основной принцип заключается в переходе от сплошных рубок к выращиванию леса, или, как говорят иначе, от собирательства - к ухоженному огороду. Это когда на определенных участках выращиваются деревья до нужного размера и возраста. Потом их вырубают и на огород сажают новые.

Правильное применение рубок ухода позволяет увеличить объем заготавливаемой древесины с одного гектара в полтора-два раза, а выход ценных сортиментов - до трех раз. Это приводит к существенному сокращению эксплуатируемых участков лесного фонда и повышает эффективность хозяйства в целом. В Финляндии, к примеру, получают с одного гектара от четырех до шести кубометров, а в Карелии этот показатель равен 0,7. Интенсивный метод как раз и предполагает планомерное восстановление тех участков, где были вырубки. В подобной модели пользования формируется требуемая структура лесного фонда.

Финский эксперт Элина Вялькко отмечает, что в России в основе вырубок леса четко прослеживаются не экономические, а лесоводственные цели. В Финляндии к выращиванию леса иной подход: метод рубки обусловливается, кроме лесоводственных, еще и технологическими и экономическими факторами. В основе коммерческих рубок ухода заложены редко повторяющиеся, довольно интенсивные и экономически целесообразные. В России сплошные рубки ведутся примерно на половине расчетной лесосеки, в то время как в Финляндии - только на четверти.

В республике не один год говорят о переходе на интенсивную модель лесопользования. Но массовое применение интенсивных методов сдерживает нехватка средств, информации о лесах, которую можно использовать для планирования и проектирования.

На сегодняшний день в республике на одном гектаре лесных угодий вырастает около двух тысяч деревьев, необходимых лесопромышленному комплексу. А должно быть не более семисот. При такой скученности большинство сосен и елей остаются тонкоствольными и малопригодными для работы целлюлозно-бумажных комбинатов и предприятий деревообработки. Поэтому и нужны периодические выборочные рубки. Они дадут меньшие объемы древесины, но лучшего качества.

Прямая речь

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ:

- Уже подготовлен законопроект, согласно которому срок, отведеннный для проведения лесовосстановительных работ, будет увеличен с одного года до трех лет. В течение отведенного периода представители лесного бизнеса будут обязаны обеспечить агротехнический уход за посадками, в том числе с привлечением лесников и иных специалистов.