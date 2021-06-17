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17.06.2021 16:55
Рубрика: Общество

В Ленинградской области заложат мемориал жертвам войны

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

В Гатчинском районе Ленинградской области 21 июня установят закладной камень в основание мемориального комплекса в память о мирных гражданах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Объявлен конкурс на создание мемориала жертвам геноцида

Как сообщили в Российском военно-историческом обществе, мемориал появится в Гатчинском районе, поскольку во время войны здесь были многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. За время фашистской оккупации в этих местах погибли от голода и пыток, а также были убиты 80 тысяч человек.

В церемонии, которая пройдет накануне 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны, примут участие председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инициатива создания мемориала принадлежит историческому и военно-историческому обществам. Он будет создаваться на средства из разных источников, в том числе на народные пожертвования.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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