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17.06.2021 12:50

Идеальное путешествие

В Мурманской области появился цифровой гид для туристов
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 132(8483)
В Мурманской области запущен цифровой туристический гид murmansk.travel, содержащий самую полную информацию о туристических достопримечательностях Заполярья и о том, как до них добраться. Он поможет северянам и гостям Кольского полуострова спланировать идеальное путешествие в зависимости от сроков, интересов и целей поездки, подчеркнули в министерстве цифрового развития региона. Платформа включает в себя региональный туристический портал и мобильное приложение для IOs и Android.

Туристический гид позволяет в удобном формате изучить подборки объектов, событий и маршрутов по различным видам туризма: гастрономическому, экологическому, промышленному, паломническому, этнографическому, познавательному и активному. На платформе уже размещено более 400 объектов, почти 200 экскурсий и 32 туроператора.

Фото: Юрий Мацеевский
В Мурманской области появилась новая достопримечательность

Пользователям доступен каталог отелей, ресторанов, музеев, театров, исторических и природных памятников с полной информацией об объектах, их режимах работы и мероприятиях в каждом районе Мурманской области. Кроме того, здесь можно отслеживать прогноз северного сияния.

На ресурсе действует маркетплейс с возможностью сразу оплачивать понравившиеся экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы. Областные власти подчеркивают, что цифровой гид позволит видеть качество работы участников рынка и в зависимости от этого оказывать им поддержку, повышать уровень туристического сервиса.

На ресурсе можно оплачивать экскурсии, авиабилеты, отели

- Идея цифрового гида мне кажется отличной, - прокомментировал президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. - Как она будет реализована, покажет время. Я надеюсь, что с ее помощью туристы смогут решить главную задачу - выбрать качественную услугу. Сегодня это большая проблема. Предложений столько, что очень сложно сориентироваться, кому можно доверять, кому нет. Когда я заглянул на этот сайт, то увидел на нем практически всех своих коллег, которые работают на хорошем уровне и способны нести ответственность за своих клиентов.

По словам эксперта, многие туроператоры сегодня работают некачественно. Зачастую с этим можно столкнуться в этнографическом туризме, где работа требует глубоких знаний о традициях и жизни местных этносов. Это подтверждают и представители народа саами - коренных жителей Кольского полуострова. Отдельные организаторы туров способны перепутать саамский чум с казахской юртой.

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- Владельцы некоторых баз отдыха заявляют, что у них "этническая деревня", но не могут назвать сам этнос, - отмечает директор Фонда саамского наследия и развития Андрей Данилов.

Отдельные гиды относятся к своей работе с прохладцей - попросту ничего не рассказывают своим туристам, пока те не начинают задавать вопросы. Отдельная проблема - организация туров. Иногда путешественники жалуются, что реальный тур не полностью соответствует тому, который он заказывал. Например, в известном среди туристов селе Териберка есть водопад, который многие мечтают увидеть. Но случается, что гиды просто не ведут туда туристов, не объясняя причин.

- Систему отзывов о турах и "звездочек" далеко не всегда можно назвать честной, - добавляет Владимир Онацкий. - Необходима более объективная рейтинговая система. Хочется, чтобы новый туристический портал дал возможность ее создать.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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