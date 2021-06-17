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17.06.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

В Петербурге депутата задержали по подозрению в обороте наркотиков

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петербурге депутат Законодательного собрания Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Фото: youtube.com/Юрий Хованский
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Как сообщил СК Петербурга, ведомство расследует уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств. По версии следствия, к нему причастен задержанный.

Следователи полагают, что депутат, обладающий особым правовым статусом, в марте этого года незаконно приобрел у неустановленного лица более 18 граммов наркотического средства - каннабиса (марихуаны) - для личного потребления.

По месту жительства задержанного прошли обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела о наркопреступлении продолжается.

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