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17.06.2021 16:05
Рубрика: Культура

В Петербурге представили арт-проект по "Серебряному ожерелью России"

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга открылась экспозиция под открытым небом "Серебряное ожерелье России", посвященная одноименному туристическому маршруту.

Фото: Из архива Антона Юшко
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Как пояснили авторы проекта, одиннадцать регионов Северо-Запада - участников турмаршрута - представлены в виде больших серебряных бусин высотой с человеческий рост. Ни одна из них не повторяет другую, и каждая выражает особенность региона. В разработке дизайна арт-объектов участвовали известные деятели культуры - режиссер Борис Эйфман, скульптор Михаил Шемякин, пианистка Полина Осетинская и другие.

Например, бусина Архангельской области, которую представил московский режиссер Василий Бархатов, выполнена в виде алмаза, поскольку в Поморье находятся алмазные месторождения. На нее также нанесено изображение детеныша гренландского тюленя, который появляется на свет в Белом море.

Вологодскую область символизирует бусина в форме буквы "О" с кружевными мотивами. По мнению актрисы Карины Разумовской, именно такая особенность вологжан, как "оканье", и тонкая паутинка кружева создают образ региона.

Михаил Шемякин изобразил Калининградскую область в виде королевской короны - как неизменного атрибута сказок ее уроженца Гофмана. По словам скульптора, он узнал Калининград совсем маленьким ребенком, после войны, когда его собор был в руинах, а в начале XXI века художник вернулся туда и увидел красивый отстроенный город.

Над образом Республики Коми поработал космонавт Сергей Крикалев. Поскольку регион богат природными достопримечательностями, его символизирует закрученная волна водопада Буредан, берега которого похожи на лунные кратеры.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Бусина Новгородской области выполнена в виде птенца голубки. Как поясняет писатель Михаил Зыгарь, эта птица - главный символ Великого Новгорода. Арт-инсталляция Псковской области от Полины Осетинской напоминает одновременно и шлем средневекового русского воина, и купол храма. На серебряном символе Мурманской области, придуманном ее уроженцем - телеведущим Андреем Малаховым, изображена значительная часть таблицы Менделеева: Заполярье богато полезными ископаемыми.

Все арт-объекты расположены по отношению друг к другу именно так, как регионы Северо-Запада на карте. Но есть и отличие от нее - в центре находится бусина Санкт-Петербурга. Конкретного автора у нее нет, она символизирует художественное наследие главного города СЗФО. Это зеркальный шар, в котором отражаются изображения всех регионов и сама Северная столица.

У каждого объекта установлена табличка с QR-кодом. Если его отсканировать, на экране гаджета появится подробная информация о регионе и его достопримечательностях.

Экспозиция на Заячьем острове, организованная центральным выставочным залом "Манеж" при поддержке Ростуризма, будет открыта до 16 сентября.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России

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