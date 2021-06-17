В Петербурге представили арт-проект по "Серебряному ожерелью России"

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга открылась экспозиция под открытым небом "Серебряное ожерелье России", посвященная одноименному туристическому маршруту.

Как пояснили авторы проекта, одиннадцать регионов Северо-Запада - участников турмаршрута - представлены в виде больших серебряных бусин высотой с человеческий рост. Ни одна из них не повторяет другую, и каждая выражает особенность региона. В разработке дизайна арт-объектов участвовали известные деятели культуры - режиссер Борис Эйфман, скульптор Михаил Шемякин, пианистка Полина Осетинская и другие.

Например, бусина Архангельской области, которую представил московский режиссер Василий Бархатов, выполнена в виде алмаза, поскольку в Поморье находятся алмазные месторождения. На нее также нанесено изображение детеныша гренландского тюленя, который появляется на свет в Белом море.

Вологодскую область символизирует бусина в форме буквы "О" с кружевными мотивами. По мнению актрисы Карины Разумовской, именно такая особенность вологжан, как "оканье", и тонкая паутинка кружева создают образ региона.

Михаил Шемякин изобразил Калининградскую область в виде королевской короны - как неизменного атрибута сказок ее уроженца Гофмана. По словам скульптора, он узнал Калининград совсем маленьким ребенком, после войны, когда его собор был в руинах, а в начале XXI века художник вернулся туда и увидел красивый отстроенный город.

Над образом Республики Коми поработал космонавт Сергей Крикалев. Поскольку регион богат природными достопримечательностями, его символизирует закрученная волна водопада Буредан, берега которого похожи на лунные кратеры.

Бусина Новгородской области выполнена в виде птенца голубки. Как поясняет писатель Михаил Зыгарь, эта птица - главный символ Великого Новгорода. Арт-инсталляция Псковской области от Полины Осетинской напоминает одновременно и шлем средневекового русского воина, и купол храма. На серебряном символе Мурманской области, придуманном ее уроженцем - телеведущим Андреем Малаховым, изображена значительная часть таблицы Менделеева: Заполярье богато полезными ископаемыми.

Все арт-объекты расположены по отношению друг к другу именно так, как регионы Северо-Запада на карте. Но есть и отличие от нее - в центре находится бусина Санкт-Петербурга. Конкретного автора у нее нет, она символизирует художественное наследие главного города СЗФО. Это зеркальный шар, в котором отражаются изображения всех регионов и сама Северная столица.

У каждого объекта установлена табличка с QR-кодом. Если его отсканировать, на экране гаджета появится подробная информация о регионе и его достопримечательностях.

Экспозиция на Заячьем острове, организованная центральным выставочным залом "Манеж" при поддержке Ростуризма, будет открыта до 16 сентября.