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17.06.2021 10:59
Рубрика: Власть

Глава Крыма добрался до затопленной больницы Керчи на лодке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь, чтобы на месте оценить масштабы и последствия сильнейшего ночного ливня, затопившего улицы города-героя.

Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым
В Керчи за ночь выпало две месячных нормы осадков

Из берегов вышла река Мелек-Чесме.По последним данным администрации Керчи, затоплены почти 240 частных и многоквартирных домов на улицах Жени Дудник, Комарова, Вокзальном шоссе, Пирогова, Советской. Без света осталась центральная часть города.

- Обесточена центральная часть города, больница №1, - уточнили в мэрии. - Энергетики обследуют электротрансформаторные подстанции и устанавливают генератор для работы больницы. В спасательной операции задействованы шесть лодок, более 10 единиц крупной техники. Людей эвакуируют. Для жителей организован пункт временного размещения на улице Войкова, 30.

Глава РК Сергей Аксенов на моторной лодке в сопровождении сотрудников МЧС добрался до подтопленной городской больницы.

- У нас то пусто, то густо, - сказал он. - Проливные дожди прошли в Керчи, Ленинском и Кировском районах. Уровень осадков до 80 миллиметров. Мы с трудом добирались - были если не по пояс, то выше чем по колено в воде. Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплен цокольный этаж больницы, огромное количество жилых помещений, домов, магазинов и коммерческих объектов. Некоторые автомобили затоплены по крышу. Поэтому придется долго разбираться: людям будем компенсировать потери, которые они понесли. Это катастрофа природная - по-другому не скажешь.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Сильнейший ливень затопил Керчь и Ленинский район Крыма

Глава Крыма отметил, что без помощи никто не останется, и сегодня в течение дня он выяснит масштабы бедствия в Ленинском и Кировском районах. Министр здравоохранения РК Александр Остапенко уточнил, что в горбольнице Керчи никто из пациентов или сотрудников не пострадал.

- У нас 126 пациентов там, ситуация на контроле, - рассказал министр. - Сотрудники все на месте, главврач уже попал на работу, докладывает мне каждые полчаса. Это различного профиля пациенты.

Напомним, на востоке полуострова местами выпало до двух месячных норм осадков. Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец обещает откачать воду с улиц в ближайшие два-три часа.

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