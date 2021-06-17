Крымскую РДКБ отремонтируют за один миллиард рублей

Капитальный ремонт крымской Республиканской детской клинической больницы имени Титова на площади более 8000 квадратных метров превратит РДКБ в одно из самых современных и хорошо оснащенных лечебных учреждений юга России и позволит оказывать детям высокотехнологичную медицинскую помощь.

РДКБ имени Титова - это крупнейший лечебно-диагностический комплекс на полуострове, специалисты которого оказывают детям квалифицированную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Ежегодно лечение здесь проходят более 135 тысяч пациентов, и жизни некоторых врачам приходится буквально спасать. В больнице есть отделения анестезиологии и реанимации новорожденных, кардиологии, неврологии, функциональной диагностики, детской онкологии и гематологии, травматологии и ортопедии, офтальмологии и хирургии.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе Минздрава РК, завершить работы планируется в 2022 году. К этому времени строители приведут в порядок пищеблок, кислородную станцию, хозяйственный корпус, гаражи, технические здания и наружные сетей. Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Стоимость заключенного со строителями контракта - один миллиард рублей.

Модернизация и закупка нового самого современного оборудования для больницы началось еще в 2015 году в рамках региональной программы модернизации здравоохранения. В РДКБ поступило 410 единиц оборудования за 33 миллиона рублей. В 2019-м приобретен легковой автомобиль для выездной патронажной службы паллиативной помощи. А в 2020-м на средства бюджета Москвы куплен аппарат для проведения острого диализа и капитально отремонтировано помещение для установки компьютерного томографа. Но самая солидная сумма направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями - 170 миллионов рублей потратили на покупку 32 единиц медоборудования, в том числе компьютерного томографа.

- А в этом году в рамках в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" уже поставлен и введен в эксплуатацию портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких, - рассказал главный врач РДКБ Анатолий Олейник. - Он обладает всеми функциями, что и реанимационный, и будет применяться для вентиляции легких у детей во время их транспортировки. Технические характеристики аппарата позволяют анестезиологу-реаниматологу быть уверенным в своей работе.

В 2021 году запланировано приобретение для РДКБ еще 23 единиц медтехники. Как уточнил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский, уже поступили гематологический анализатор для экспресс-лаборатории, анализатор газов крови и электролитов. Продолжается и капитальный ремонт отделения паллиативной помощи, рассчитанного на 10 коек, для тяжелобольных детей.

Сегодня крымских медицинских работников, среди которых были и врачи РДКБ, поздравил с профессиональным праздником председатель Госсовета РК Владимир Константинов, вручив им парламентские премии и государственные награды.

- За несколько лет больница очень изменилась, она стала современной и благоустроенной, здесь работает профессиональный коллектив, она оснащена высокотехнологичным оборудованием, - отметил спикер ранее, посещая РДКБ. - Ее полная реконструкция завершится в течение двух лет. Подавляющее большинство родителей оставляют положительные отзывы об уровне лечения. Два фактора дают такой эффект - помощь от государства и профессиональные медицинские кадры.

Редакция "Российской газеты" присоединяется к теплым словам уважения и признательности, что в эти дни звучат в адрес медицинского персонала РДКБ имени Титова. Желаем вам, уважаемые врачи, здоровья, терпения, выдержки и восхищения со стороны маленьких пациентов и их родителей.