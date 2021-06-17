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17.06.2021 15:13

"Россети Юг" осветили улицы и парки в селах Волгоградской области

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
С начала года специалисты "Россети Юг" подключили к своим сетям 85 объектов уличного освещения в малых населенных пунктах Волгоградской области.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Проблема освещения улиц в темное время суток была решена в 43 населенных пунктах 14 районов области. Общая мощность присоединенных энергообъектов составила 115 кВт.

Фото: Олег Сергеев/РГ
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Больше всего присоединенных объектов уличного освещения в Алексеевском, Быковском и Ленинском районах. Так, в Алексеевском районе энергетики подключили 24 улицы в 5 населенных пунктах, в Быковском районе - 13 улиц в 7 населенных пунктах и в Ленинском районе 12 улиц и переулков.

Среди объектов уличного освещения 3 парка и благоустроенная зона: в селе Гусевка Ольховского района, в хуторе Попки Котовского района, в станице Нагавской Котельниковского района и в хуторе Ильмень-Суворовский Октябрьского района.

Обеспечение малых населенных пунктов уличным освещением проводится по заявкам администраций муниципальных образований в рамках региональной программы "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем наружного освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области". Работа по присоединению объектов уличного освещения продолжается.

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