"Служба-112" из Ростова пришла на помощь пенсионерам из Керчи

В Ростовской области сотрудники "Службы-112" пришли на помощь проживающим в Керчи пенсионерам. Пожилые люди оказались в затопленной квартире и не могли вызвать помощь.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, в 10:42 на телефон "112" поступило сообщение от жителя Аксайского района. Мужчина просил прийти на помощь его родителям, которые оказались заблокированы в квартире. Попытки пенсионеров дозвониться до служб экстренного реагирования в Крыму были безуспешны.

Операторы "Службы-112" Ростовской области оперативно связались с крымскими коллегами, и пенсионерам была оказана помощь.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июня в Керчи выпало 82 миллиметра осадков при месячной норме 48 миллиметров. Река Мелек-Чесме вышла из берегов и затопила улицы города. Подтоплены и обесточены несколько десятков домов и городская больница №1.

Кстати

В Ростове-на-Дону утром 17 июня за два часа выпала почти половина месячной нормы осадков - до 26,1 мм осадков. Ливневым стоком оказался перекрыт проезд к Главному и Пригородному железнодорожным вокзалам, а всего оказалось затоплено 43 территории. Сильный ветер спровоцировал падение 65 деревьев и крупных веток, а также других конструкций. Оказалось нарушено электроснабжение в 60 объектах, без электроэнергии осталось около 3500 человек.