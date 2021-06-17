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17.06.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Тропический ливень затопил Ростов и оставил без света 3500 человек

Текст: Николай Грищенко
Фото: МЧС России по Ростовской области Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону службы экстренного реагирования ликвидируют последствия тропического ливня. За пару часов на город выпало почти половина месячной нормы осадков - до 26,1 мм осадков. Для сравнения с начала июня - 55 мм осадков.

Фото: Пресс-служба министерства информации и внутренней политики Республики Крым
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Как сообщает МЧС, с 05.00 до 06.00 дождевыми стоками оказались затоплены низменные участки в центре города. В результате оказался перекрыт проезд к Главному и Пригородному железнодорожным вокзалам. К работам по откачке воды были привлечены 11 единиц техники и 43 человека. В очередной раз оказался затоплен подвал и прилегающая территория девятиэтажного дома на улице Ленина 109/5. Всего оказалось затоплено 43 территории.

Сильный ветер спровоцировал падение 65 деревьев и крупных веток, а также других конструкций. Оказалось нарушено электроснабжение в 60 объектах, без электроэнергии осталось около 3500 человек.

Пока спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия ливня ростовчане делятся в социальных сетях кадрами дождевого потопа, катаются на надувных матрасах и оформляют в страховых компаниях поврежденные автомобили.

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