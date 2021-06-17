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17.06.2021 19:58
Рубрика: Экономика

В Керчи новая станция КЖД примет первых пассажиров

Текст: Илья Изотов (Керчь)
В Крыму с 18 июня начнет принимать поезда и обслуживать пассажиров новая железнодорожная станция Керчь-Южная, построенная вблизи от Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги

Перед запуском здания нового вокзала в эксплуатацию станция получила заключение о соответствии техническим регламентам. А Минстрой РФ выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Здание вокзала Керчь-Южная имеет два главных фасада: одним оно обращено к железнодорожным путям, а противоположным - к городу, формируя вокзальную площадь. Фасады оформлены в традициях русского классицизма для поддержания архитектурного стиля вокзалов станций Керчь и Чистополье. Тема арочных проемов окон и порталов, ограниченных пилястрами в простенках, придает вокзалу торжественно-парадный вид.

Комплекс рассчитан на 200 человек - пассажиров дальнего следования и пригородных поездов. Внутри есть залы ожидания и прибытия, кассовый зал, комната для пассажиров с детьми, административные помещения, санитарные зоны, медицинский пункт, автоматические камеры хранения. Также для маломобильных групп населения установлены тактильно-звуковые мнемосхемы, световые маяки для дверных проемов, уложена тактильная плитка.

- Вокзал спроектирован с учетом всех потребностей пассажиров, - рассказали в пресс-службе КЖД. - Предусмотрено полное разделение потоков прибывающих и уезжающих пассажиров на привокзальной площади, в самом здании, на вокзальных переходах и платформах. Зонирование шумных операционных помещений от более тихих и спокойных зон обеспечит более комфортное ожидание.

На станции Керчь-Южная в соответствии с расписанием будут делать остановки 12 пар поездов дальнего следования и пригородный поезд Керчь - Анапа. Длина платформ - 300 метров. На них установлены лавочки, теневые навесы, световое оборудование. Кассы вокзала будут продавать билеты на все направления.

Фото: Пресс-служба Мининформа РК
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Как пояснили в Южной пригородной пассажирской компании, с 18 июня на станции Керчь-Южная будет делать остановку и рельсовый автобус Керчь-Анапа. Это делается для удобства пассажиров, поскольку следующая на этой ветке станция Багерово расположена достаточно далеко - в 18 километрах от Крымского моста, и керчанам неудобно до нее добираться. Билеты на рельсобус от Керчи-Южной до Керчи будут стоить всего 22 рубля 68 копеек, а от Анапы до Керчи-Южной - 438 рублей 60 копеек.

- Остановки на станции Керчь-Южная в будни будут делать две пары рельсовых автобусов РА-2 и три пары - в выходные и праздники, а также в пятницу, - уточнили в ЮППК. - Кроме того, на лето движение поезда из Анапы в Керчь и обратно продлено до Феодосии.

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