В Краснодаре почти 8 тысяч жителей остались без света из-за аварии

В Карасунском округе столицы Кубани дома на 30 улицах находятся без электричества из-за повреждения на линиях электропередачи и выхода из строя трансформаторных подстанций. Так, около восьми тысяч человек остались без света, сообщает ТАСС.

Для ликвидации аварии привлечено пять единиц техники и 20 человек. Ориентировочное время окончания восстановительных работ - до 12.00.

Всего в зоне отключения проживают более восьми тысяч человек.

Также после ночного ливня, который продолжался с 00.00 до 02.30, в Краснодаре устраняют локальные подтопления.