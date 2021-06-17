В Крыму Boeing выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Симферополь при посадке самолета Boeing-767 авиакомпании Pegas произошла нештатная ситуация, в результате которой лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел во время руления самолета.

- В процессе руления Boeing частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля, - пояснили в пресс-службе. - Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополь находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок.

Борт увяз колесами шасси в мокром грунте, и сейчас сотрудники технических служб пытаются вытащить его на твердое основание.

Пассажиров рейса на автобусах отвезли в терминал аэропорта. Пока из-за инцидента прием и отправление воздушных судов в аэропорту приостановлено из соображений безопасности.